Продавец Wildberries случайно отправила покупателю свои 21,7 тыс. долларов и слиток серебра. Что было дальше?
Продавец маркетплейса Wildberries нечаянно отправила клиенту вместо батареи для шуруповерта деньги, слиток серебра и червовый туз. Подробности истории стали известны 3 апреля.
Как сообщил телеграм-канал Mash, женщина запаковала в коробку 2 миллиона российских рублей (примерно 21,6 тыс. долларов), еще 100 долларов, слиток серебра и червовый туз (как и зачем там оказалась карта, непонятно).
Известно, что продавец уже несколько лет продает на Wildberries в основном аккумуляторы для электроинструментов. По данным тг-канала, в этот раз было много заказов. Женщина запаковала их и отправила на склад. Однако, когда машина была в пути на пункт выдачи заказов, она “в панике позвонила в службу безопасности маркетплейса”.
Сотрудники WB смогли вычислить маршрут, найти водителя и остановить отгрузку. Деньги, слиток и даже червового туза, к счастью, продавцу вернули.
Ранее Telegraf.news писал, что Ozon и Wildberries пообещали запустить собственные страховые сервисы. Первые из них должны появиться уже во второй половине 2024 года.
Ozon и Wildberries пообещали, что начнут страховать товары, пункты выдачи и «риски продавцов»