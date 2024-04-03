Продавец Wildberries случайно отправила покупателю свои 21,7 тыс. долларов и слиток серебра. Что было дальше?

Опубликовано: 03.04.2024 10:05 , Обновлено: 03.04.2024

Продавец маркетплейса Wildberries нечаянно отправила клиенту вместо батареи для шуруповерта деньги, слиток серебра и червовый туз. Подробности истории стали известны 3 апреля.

Как сообщил телеграм-канал Mash, женщина запаковала в коробку 2 миллиона российских рублей (примерно 21,6 тыс. долларов), еще 100 долларов, слиток серебра и червовый туз (как и зачем там оказалась карта, непонятно).

Известно, что продавец уже несколько лет продает на Wildberries в основном аккумуляторы для электроинструментов. По данным тг-канала, в этот раз было много заказов. Женщина запаковала их и отправила на склад. Однако, когда машина была в пути на пункт выдачи заказов, она “в панике позвонила в службу безопасности маркетплейса”.

Сотрудники WB смогли вычислить маршрут, найти водителя и остановить отгрузку. Деньги, слиток и даже червового туза, к счастью, продавцу вернули.

Ранее Telegraf.news писал, что Ozon и Wildberries пообещали запустить собственные страховые сервисы. Первые из них должны появиться уже во второй половине 2024 года.

Ozon и Wildberries пообещали, что начнут страховать товары, пункты выдачи и «риски продавцов»