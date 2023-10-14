Wildberries отменил комиссию 3% для карт Visa и Mastercard российских банков после вмешательства Генпрокуратуры РФ

Опубликовано: 14.10.2023 09:29 , Обновлено: 14.10.2023

Интернет-магазин Wildberries отменил введенную на днях комиссию в 3%, которую дополнительно списывали при оплате заказов с помощью международных карт Visa и Mastercard. Компания приняла такое решение после вмешательства российской Генпрокуратуры.

Ввести комиссию популярный маркетплейс решил из-за невозможности напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, сообщило агентство РИА “Новости”. По сути, 3% от стоимости заказа - это вознаграждение банка, который осуществлял обработку платежа.

Однако, после жалоб клиентов Wildberries Генпрокурора России совместно со специалистами Банка России и Роспотребнадзора провела проверку, по итогам которой комиссию решили не взимать.

“По итогам состоявшегося совещания компания Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard”, - сообщила вечером 13 октября пресс-служба компании.

Маркетплейс также пообещал вернуть “дополнительно удержанные денежные средства” тем клиентам, которые уже успели оплатить заказы с учётом комиссии.

Напомним, ранее Wildberries объявил об очередном новшестве, которое может несколько усложнить онлайн-шопинг, в том числе и для белорусов: компания решила ввести дополнительную верификацию заказа — по пин-коду или с помощью технологии Touch ID и Face ID (или их аналогов на Android).

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Кроме того, с 1 сентября 2023 года Wildberries ввел для белорусов ещё одно новое правило, на этот раз усложнившее процедуру возврата товара надлежащего качества. Теперь его можно вернуть только в одном пункте Беларуси по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, д. 100.

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