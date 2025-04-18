Wildberries объявил о запуске бесплатной доставки крупногабаритных товаров в Беларуси. Пока только в одном городе

Опубликовано: 18.04.2025 12:48 , Обновлено: 18.04.2025

Компания Wildberries объявила о расширении географии грузовых доставок. Маркетплейс заверил, что в скором времени у белорусов появится возможность заказать крупногабаритные товары с бесплатной доставкой до двери, то есть с подъёмом на этаж. Впрочем, пока на такие условия смогут рассчитывать жители только одного города - Минска.

По информации портала Office Life, который сослался на представителей маркетплейса, речь идёт о доставке крупногабаритной бытовой техники, мебели, сантехники, а также строительных материалов и товаров для дачи. Такая услуга уже некоторое время доступна во многих городах России, а теперь сервис решил протестировать её и в столицах Беларуси, Армении и Казахстана, где у Wildberries также действует широкая сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

В других крупных белорусских городах бесплатная доставка крупногабарита, согласно планам компании, должна заработать в течение 2025 года. Тем самым маркетплейс рассчитывает увеличить объёмы продаж как местных, так и российских продавцов.

Согласно статистике компании, ассортимент крупногабаритных товаров, представленных на торговой площадке на данный момент, включает более 160 тыс. наименований, причём за последний год, по их данным, спрос на эту категорию товаров вырос более чем в 7 раз.

Одновременно с этим маркетплейс решил запустить сервис бесплатной курьерской доставки из ПВЗ, которая в марте заработала в Минске, ещё в 5 городах Беларуси:

Брест,

Витебск,

Гомель,

Гродно,

Могилёв.

Wildberries запустил в Беларуси бесплатную экспресс-доставку из пунктов выдачи. Где доступна?

Её можно заказать как через сайт, так и в мобильном приложении, а доставить пришедший на ПВЗ заказ могут буквально в течение 2 часов либо в другой удобный временной промежуток.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси предложило обязать владельцев торговых интернет-площадок рассматривать претензии покупателей к качеству товара вместо самих продавцов. В числе прочего ведомство предложило маркетплейсам самим принимать некачественный товар у недовольных покупателей и возвращать деньги за бракованные или вовсе не доставленные вещи.

МАРТ предложил обязать маркетплейсы возвращать белорусам деньги за недоставленный или бракованный товар