МАРТ предложил обязать маркетплейсы возвращать белорусам деньги за недоставленный или бракованный товар

Опубликовано: 14.03.2025 10:46 , Обновлено: 14.03.2025

Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) предложило обязать владельцев торговых интернет-площадок рассматривать претензии покупателей к качеству товара вместо самих продавцов. В числе прочего ведомство предложило маркетплейсам самим принимать некачественный товар у недовольных покупателей и возвращать деньги за бракованные или вовсе не доставленные вещи.

Такие законодательные инициативы, по словам начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инны Гаврильчик, в настоящее время ещё находятся на стадии подготовки. Планируется, что соответствующие изменения будут внесены в Закон “О защите прав потребителей”, сообщило агентство “Минск-Новости”.

По словам Гаврильчик, необходимость изменения законодательства обусловлена сравнительно недавним появлением таких правовых понятий, как “интернет-площадка”, “пункт выдачи заказов” и прочих, связанных с работой маркетплейсов. Их планируется обязать защищать права покупателей по такому же алгоритму, как и магазины в настоящее время.

“Например, покупатель на маркетплейсе приобрел товар у продавца, который находится вне пределов Беларуси. Если вещь оказалась некачественной, то ехать в другую страну и решать вопрос там человек не станет. Зато он будет вправе обратиться к владельцу интернет-площадки — и последний обязан содействовать защите прав пострадавшего”, - пояснила Гаврильчик.

Представительница МАРТ отметила, что сейчас интернет-площадки в Беларуси “фактически не являются субъектами ответственности перед потребителем”, поскольку выступают, по сути, посредником между покупателем и конкретным продавцом. Однако это предлагается в корне изменить.

“Если покупатель не сможет решить вопрос с магазином, мы планируем установить обязательства для владельца интернет-площадки. А именно, рассматривать обращения покупателей, принимать некачественный товар, осуществлять меры по возврату денег за недоставленную или бракованную вещь”, - пояснила законодательную инициативу Гаврильчик.

Она назвала интернет-площадки “очень мощным бизнес-ресурсом”, который, по её словам, способен” оказывать значительное воздействие на недобросовестного продавца”.

“На наш взгляд, эти меры позволят защитить права потребителей, сделать покупки в интернете еще более безопасными”, — резюмировала Гаврильчик.

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