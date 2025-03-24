Wildberries запустил в Беларуси бесплатную экспресс-доставку из пунктов выдачи. Где доступна?

Опубликовано: 24.03.2025 12:17 , Обновлено: 24.03.2025

Маркетплейс Wildberries объявил о запуске в Беларуси новой услуги — «Курьер экспресс». Теперь покупатели могут запросить доставку товаров из пункта выдачи заказов (ПВЗ) прямо на дом в течение двух часов. Как оформить?

Как только заказ поступает в ПВЗ, у клиента на сайте должна появиться специальная кнопка для вызова курьера. Курьер доставит заказ бесплатно в течение двух часов с момента вызова или в выбранный временной интервал.

Пока услуга доступна только для жителей Минска и только при заказе через сайт Wildberries.

Компания уже планиурет запустить экспресс-доставку по всей Беларуси и добавить возможность вызова курьера в мобильном приложении.

Как отметил руководитель направления «WB Курьер» Николай Викульцев, компания идёт навстречу растущему спросу на курьерскую доставку, сообщил belretail.by.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что маркетплейс Wildberries представил новое приложение для покупателей, продавцов и блогеров — Wibes. Для чего нужно?

Wildberries запустил видеоплатформу Wibes. Для чего нужна?