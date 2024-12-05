Wildberries изменил правила возврата товаров. Что пообещали "значительно упростить"?

Опубликовано: 05.12.2024 12:29 , Обновлено: 05.12.2024

Объединённая с недавнего времени компания Wildberries и Russ изменила правила возврата товаров. В пресс-службе российского маркетплейса сообщили, что теперь это будет сделать "значительно проще". Так, руководство разрешило сдавать вещь, которая не подошла, в любой из пунктов выдачи заказов. Напомним, раньше это можно было сделать только в одном.

“Объединённая компания Wildberries и Russ разработала новый инструмент для упрощения процесса возврата заказов. Теперь покупатели смогут возвращать товары с помощью QR-кодов, что позволяет оформлять возвраты на любом пункте выдачи заказов”, — рассказали в компании.

Там добавили, что новшества упростят процедуру не только для клиентов, но и для самих сотрудников, сокращая время обработки запросов, передало информагентство ТАСС.

В пресс-службе маркетплейса пообещали, что инструмент по формированию QR-кодов будет постепенно появляться у клиентов Wildberries, и в скором времени станет доступен для всех пользователей. Другими словами, сперва новшество затронет российских покупателей, а потом, судя по всему, и белорусских.

“QR-коды для возврата товаров — это шаг вперёд в развитии нашего сервиса. Они позволяют клиентам не беспокоиться о наличии штрихкодов на упаковке, а сотрудникам ПВЗ значительно упростить процесс обработки возвратов”, — заявил руководитель департамента пунктов выдачи заказов объединённой компании Wildberries и Russ Максим Ким.

[info_b]Wildberries — крупнейший российский онлайн-магазин, получивший широкую популярность в Беларуси. В середине июня Wildberries и группа Russ, оператор наружной рекламы, приняли решение об объединении с целью совместного создания “новейшей цифровой торговой платформы”.[/info_b]

К слову, ранее Wildberries решил отделить настоящие брендовые товары от неоригинальных. Для этого на Интернет-площадке компании создали специальный раздел. Узнали, где пользователям платформы искать оригинальные брендовые товары.

Wildberries решил отделить товары оригинальных брендов от подделок. Где искать?

Также мы рассказывали, что в российском Красноярке произошла необычная история. Весной 2023 года 23-летняя местная жительница зарегистрировалась на маркетплейсе и заметила одну особенность: товары, которые попадали к ней в корзину, по необъяснимым причинам считались оплаченными. Решив, что не воспользоваться таким чудом — грех, девушка закупилась на 1,2 миллиона российских рублей (почти 41 тысяча белорусских).

Россиянка больше года бесплатно заказывала на Wildberries товары на 41 тысячу рублей. Как?