Россиянка больше года бесплатно заказывала на Wildberries товары на 41 тысячу рублей. Как?

Опубликовано: 21.10.2024 13:57 , Обновлено: 21.10.2024

Необычная история произошла в российском Красноярске. Весной 2023 года 23-летняя местная жительница зарегистрировалась на маркетплейсе и заметила одну особенность: товары, которые попадали к ней в корзину, по необъяснимым причинам считались оплаченными. Решив, что не воспользоваться таким чудом — грех, девушка закупилась на 1,2 миллиона российских рублей (почти 41 тысяча белорусских).

Судя по всему, “чудо-корзина” оплачивала покупки сама по себе из-за ошибки в операционной системе Wildberries. Однако время шло, россиянке везло, и разбираться в проблеме она не горела желанием. Так, с 2023 года девушка приобрела несколько iPhone, ювелирные изделия, игровые приставки, парфюмерию, постельное бельё, чемоданы и многое другое. На пункте выдачи ей никто ничего не говорил, поскольку в аккаунте значилось: товары оплачены.

По информации прокуратуры Красноярского края, россиянка не только заказывала вещи для личных нужд, но многие из них продавала, тем самым закрывая собственные долги. Несмотря на то, что, по всей видимости, признаваться в содеянном она не планировала, ошибку в системе заметили в самом Wildberries. Впоследствии аккаунт заблокировали и завели уголовно дело за мошенничество в особо крупном размере. Девушке грозит до 10 лет колонии.

Ранее Telegraf.news писал, что cтоличная милиция предупредила о новой схеме, которую начали активно использовать мошенники в Беларуси. На этот раз под прицелом оказались пользователей популярного у белорусов маркетплейса Wildberries. Из-за этой схемы одна минчанка уже лишилась более 35 тысяч рублей, сообщили правоохранители и дали советы, как не потерять все деньги с карты.

Минская милиция предупредила покупателей на Wildberries о новой схеме мошенничества. Как не потерять все деньги с карты?