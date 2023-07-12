Нашли, где в Беларуси купить голубику по 5 рублей за кг. Но есть один нюанс

Опубликовано: 12.07.2023 10:40 , Обновлено: 13.07.2023

В Беларуси начался сезон сбора голубики. Традиционно, цены на ягоду в начале сезона высокие - от 9 рублей за килограмм на оптовых рынках и в среднем по 10 рублей за стаканчик на городских рынках. Нашли, где эту полезную и вкусную ягоду можно приобрести всего за 5 рублей за кило. Но просто заплатить деньги за покупку будет недостаточно.

Такую сравнительно низкую цену для начала сезона голубики предлагают владельцы фермерское хозяйство “Лесные ягоды” в деревне Малые Радваничи под Брестом, сообщил местный телеграм-канал “1 регион”.

Однако, за 5 рублей ягоды вам никто не отсыплет в корзинку - собирать голубику придется на полях фермерского хозяйства самостоятельно.

Многие фермы в сезон созревания ягод нанимают дополнительных работников для сбора урожая. Во время работы сборщики могут спокойно вдоволь отъесться ягодой - её разрешено есть в любом количестве и абсолютно бесплатно.

Кто-то приезжает на ягодные фермы на весь сезон, чтобы подзаработать, а кто-то может приехать всего на день, чтобы собрать ягоды для себя, заплатив за них значительно меньшую сумму, чем просят на рынке. Как пояснили владельцы фермы, собирать голубику можно в любой день в течение рабочего дня фермерского хозяйства - с 9.00 до 21.00, но предварительно необходимо созвониться с владельцами для согласования визита.

75 рублей за кило земляники. Узнали цены на лесные и садовые ягоды в Беларуси

Напомним, на «Новом Лебяжем» рынке в деревне Таборы под Минском за килограмм голубики на прошлой неделе просили от 9 рублей, а цена на лесную землянику на столичных рынках доходила до 75 рублей за кило.