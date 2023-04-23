Какие необычные кустарники посадить белорусам, чтобы и сад украсить, и урожай получить?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 23.04.2023 07:27 , Обновлено: 21.04.2023

Белорусские дачники привыкли практично подходить к выбору растений, которые высаживают на своих кровных «шести сотках». Если стоит выбор между чем-то красивым, и чем-то съедобным, многие точно выберут картошку! Но не всегда нужно выбирать одно из двух. Мы подобрали семь необычных для белорусского края кустарников, которые удивят ваших соседей по даче, и посмотрели, сколько стоят их саженцы.

Все растения в нашем списке изумительно цветут и точно украсят ваш сад весной. Но главная их прелесть не в этом: при правильном уходе к осени все они дают богатый урожай ягод или плодов. Вот наш Топ-5 красивых плодоносящих кустарников, которые можно купить на белорусских рынках :

Кизил Гуми Крильон Йошта Айва японская Ягоды Годжи

Отметим, что саженцы этих экзотических, с точки зрения белоруса, растений не самые дешёвые, но потраченные деньги точно окупятся. Ведь эти кустарники будут не только радовать глаз, но уже через пару лет начнут плодоносить и будут давать урожай не один год.

Кизил – первоцвет в белорусском саду

*Цена одно-/двухлетнего саженца в Беларуси - от 20 рублей *

Одним из первых в весеннем саду зацветает кизил. Его жёлтые соцветия на фоне других, ещё нераспустившихся кустарников и деревьев, смотрятся очень эффектно. Благодаря этому кизил зачастую используют в декоративных целях, но вообще-то его ягоды (а также листья) обладают лекарственными свойствами. Из него можно варить компоты и варенье, в сушеном виде – использовать в качестве приправы к рыбным и мясным блюдам, в свежем или замороженном виде – добавляют в плов и для приготовления маринадов.

Чтобы кизил плодоносил, опытные садоводы рекомендуют высадить на участке как минимум два саженца (можно даже разных сортов).

Гуми Крильон - нарядный кустарник с полезными ягодами

*Цена одно-двухлетнего саженца в Беларуси - от 19 рублей *

Этот родственник облепихи родом из Японии, но сорт Крильон адаптирован под белорусские климатические условия. Морозоустойчив, хотя молодые саженцы, как и в случае с любым другим растением, требуют более тщательного ухода. Рекомендации по уходу за этим кустарником можно почитать по ссылке.

В конце весны кустарник покрывается мелкими желтоватыми цветочками, которые к тому же приятно пахнут и являются отличным медоносом.

Ягоды ярко-красного цвета созревают к августу-сентябрю. В Японии гуми нередко называют «ягодами долголетия», поскольку они богаты витаминами С, А, Р, Е, а также каротиноидами, флавоноидами, пектином и аминокислотами. Их можно есть как в свежем виде, так и замораживать или варить из них джемы и варенье.

Йошта – гибрид чёрной смородины и крыжовника

*Цена одно-/двухлетнего саженца в Беларуси - от 14 рублей *

Ягоду йошту селекционеры вывели, скрестив чёрную смородину с крыжовником. Очень неприхотливый и морозоустойчивый кустарник, который также любят ландшафтные дизайнеры – его часто используют для создания естественной зеленой изгороди.

Советы по выращивают и уходу за йоштой можно почитать по ссылке.

Особенностью этого кустарника является то, что вкус её чёрных ягод в первой половине лета напоминает крыжовник, во второй – смородину. А ещё они прочно держатся на ветках и практически не опадают, что значительно облегчает их сбор. Ягоды можно есть в свежем виде и перерабатывать так же, как чёрную смородину – варить соки, морсы, варенье. Они богаты витамином P и антоцианами и, как утверждают специалисты, повышают уровень гемоглобина в крови.

Айва японская – «лимон» с альпийской горки

*Цена одно-двухлетнего саженца в Беларуси - от 20 рублей *

Привитые виды айвы, например, такие сорта как айва японская Сочная или Гранатовый браслет, будут шикарно смотреться даже на альпийских горках. Кустарник зацветает в конце весны и радует глаз своими яркими розовыми или оранжевыми цветами, покрывающими веточки, гораздо дольше, чем обычно.

И всё же это не чисто декоративное растение - к середине осени на кустах вызревают крупные желтые яблочки, которые могут практически заменить лимоны. Хранятся свежие плоды также достаточно долго, а при желании из айвы можно приготовить ароматное варенье, мармелад или пастилу.

Айва – морозоустойчивый кустарник и хорошо переносит белорусскую зиму.

Ягоды Годжи – витаминная «чудо-ягода» с Тибета

*Цена одно-двухлетнего саженца в Беларуси - от 20 рублей *

Ягоды годжи ещё несколько лет назад называли «чудо-ягодой», а вечно худеющие девушки готовы были платить за них большие деньги. Оказывается, вырастить экзотический кустарник, привезённый к нам с Тибета, и наслаждаться этой «чудо-ягодой» можно и в Беларуси.

Годжи - неприхотливое и морозостойкое растение. Зацветает кустарник в начале июня и его розовые, пурпурные или фиолетовые цветочки радуют глаз до первых заморозков. Ягоды созревают параллельно с цветением. В сушеном виде они могут заменить изюм в выпечке, их можно добавлять в плов и соусы или предлагать детям вместо конфет, ведь они довольно сладкие.

Своим опытом по выращиванию ягод годжи в средней полосе садовод Людмила Светлицкая поделилась здесь.