Когда вырастут на 20-30%? Бизнес спрогнозировал, что будет с ценами на секонд-хенд в Беларуси

Опубликовано: 20.08.2024 14:36 , Обновлено: 20.08.2024

Владелец одного из минских магазинов одежды секонд-хенд сделал прогноз по изменению цен на эту категорию товаров, когда запрет на ввоз в Беларусь секонд-хенда начнет действовать. Соответствующие санкции ввел Евросоюз (ЕС) в своем последнем пакете.

Как передал портал Probusiness, у владельцев такого бизнеса пока нет “четких стратегий”, чтобы адаптироваться к введенному запрету. А некоторые предприниматели предположили, что эти санкции приведут к уменьшению количества рабочих мест и закрытию магазинов одежды секонд-хенд.

“Слабо верится в то, что секонд-хенды уйдут, ведь одежду везут не только из Европы. Хотя цена вырастет на 20−30%”, - поделился видением владелец минской точки по продаже подержанной одежды. По его словам, от ограничения пострадает государство: снизятся поступления в бюджет от растаможки на границе.

Предприниматель рассказал, что одежду можно везти из Китая и России, “но по качеству эти товары заметно уступают европейским брендам”. Бизнесмен также высказал мнение, что белорусские предприятия не смогут заменить своей продукцией привозимую из-за рубежа одежду секонд-хенд.

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“Скорее, все это заменит Китай. Здесь [в Беларуси] белорусская промышленность не конкурентоспособна по цене, так как одна майка в себестоимости не может быть меньше 10 рублей, когда в секондах ее можно купить за рубль”, - дополнил владелец магазина.

Санкции ЕС и реакция белорусского МИД

Напомним, запрет на ввоз в Беларусь из стран ЕС одежды секонд-хенд прописали в регламенте союза №2024/1865. Так, в одном из списков значится: «Одежда и принадлежности к одежде, бывшие в употреблении, одеяла и дорожные пледы, домашнее белье и предметы для внутренней отделки из всех видов текстильных материалов, включая все виды обуви и головных уборов, имеющие признаки заметного износа и представленные навалом или в тюках, мешках или аналогичных упаковках (кроме ковров, других напольных покрытий и гобеленов)».

В Telegram-канале “Глас МИДа”, связанном с белорусским внешнеполитическим ведомством, прокомментировали запрет: “Снова отчетливо виден цинизм брюссельских чиновников. По сути Евросоюз, декларирующий приверженность “социальным принципам” санкций, применяет ограничения на социально значимые товары, которые пользуются спросом прежде всего у малообеспеченных граждан”.

В источнике добавили, что импорт из “дружественных стран никто не отменял”.

ЕС запретил поставлять в Беларусь секонд-хенд