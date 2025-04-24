"Выпускайте Кракена!" - Еще одно хозяйство позвало белорусов на работу с "достойной зарплатой". Что надо делать?

🎥 Видео

Опубликовано: 24.04.2025 15:09 , Обновлено: 24.04.2025

Филиал предприятия "Брестэнерго" - "Агроэнерго Зеленевичи" - опубликовал в своем TikTok-аккаунте видео, где позвал белорусов на работу, пообещав при этом "достойную зарплату". Журналист Telegraf.news посмотрел вакансии этой организации на сайте государственной службы занятости.

“У нас достойная зарплата и полный соцпакет головного предприятия”, - сделали подпись к видео его авторы. При этом сами вакансии и размер зарплат не озвучили, а оставили лишь номера телефонов для связи.

Ролик сопроводили музыкой со словами “Выпускайте Кракена!”. Это фраза из мема, который появился после выхода в 2010 году фильма «Битва титанов», ее произносит один из героев.

На видео от “Агроэнерго Зеленевичи” Кракена не показали, там был сотрудник предприятия, который занимался дезинфекцией. На работу они приглашают в деревню Зеленевичи Пружанского района Брестской области.

“У меня родственник здесь работает. У животновода в среднем - 1600-2100 рублей, у хороших трактористов сейчас - 3200-3500, доярки до 4000 получают”, - утверждал комментатор под видео.

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На портале государственной службы занятости “Агроэнерго Зеленевичи” [link href=“https://gsz.gov.by/registration/vacancy-search/?profession=®ion=1&district=&salary_min=&wage_rate_from=&wage_rate_to=&business_entity=196283&search_period=0&paginate_by=10&sort_by=sort_published_at_desc” target=“_blank” rel=“noopener”] опубликовало [/link] 28 вакансий:

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - 1500-3000 рублей,

водитель грузовиков - 950-1500,

главный зоотехник - 2600-3000 рублей,

ветеринарный фельдшер - 980-1100,

ветеринарный врач-гинеколог - 1200-1500,

управляющий отделением - 1500-2000,

инспектор по кадрам - 1200-1500,

электрогазосварщик-врезчик - 950-1300,

главный ветеринарный врач - 2600-3000,

директор - 4000-5000,

оператор процесса обработки зерна - 950-1200 и др.

По многим вакансиям пообещали дать жилье - комнату в общежитии.

Ранее Telegraf.news рассказывал о другом предложении для белорусов поработать на сельхозпредприятии. Так, на ферме в Могилевском районе пообещали “достойную зарплату” и жилье “как в городе, так и в деревне”. Комментаторы видео в TikTok, где и позвали на работу, стали называть свои зарплаты на сельхозпредприятиях. Нашлись также конкуренты, которые начали “переманивать” к себе людей.

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