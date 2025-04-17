"Вся Беларусь, внимание!" - Белорусов позвали работать на ферму с жильем "в городе". Что предложили по зарплате?

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Опубликовано: 17.04.2025 12:02 , Обновлено: 17.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором позвали белорусов работать на ферму в Могилевском районе, пообещав при этом "достойную зарплату" и жилье "как в городе, так и в деревне". Комментаторы стали называть свои зарплаты на сельхозпредприятиях, нашлись также конкуренты, которые начали "переманивать" к себе людей.

“Вся Беларусь, внимание! На наш молочно-товарный комплекс нам нужны рабочие: животноводы, зоотехник-селекционер, осеменатор, ветврач, оператор машинного доения и сам бригадир. Заработная плата у нас достойная: от 1500 до 3000 . Жилье предоставляем как в городе, так и в деревне”, - рассказала автор ролика, попросив обращаться заинтересованных в личные сообщения.

В одном из комментариев она уточнила, что зарплата для животноводов - 1500 рублей, а для операторов машинного доения - 2000-2500.

В комментариях объявились конкуренты: “[Сельхозпредприятие] “Рассвет им. Орловского” - приезжайте на работу. Жильем обеспечим. ЗП реальная - 2000-2500 на руки”. Им ответила автор видео: “Не переманивайте (мы все равно круче)”.

Некоторые пользователи поделились суммами своих заработков на сельхозпредприятиях. “Я получаю животноводом 5000 рублей, но без выходных”, - утверждает одна комментаторша. Она же сказала, что на ее предприятии “доярка получает 170 рублей в день [по графику] 2/2”.

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“Могилевская область, работаю телятницей, 23 рабочих дня - зарплата 465 рублей на руки. Красота”, - написала другая. “Витебская область, 25 рабочих дней, зарплата - 2300”, - сказала третья, не уточнив, где работает.

“Была бы зарплата и условия, людей не искали бы”, - считает еще один пользователь TikTok. И у другого возникли сомнения: “Что-то не так. А почему местных жителей нет на такую зарплату?”

Автор видео ответила: “Еще один комплекс открываем. Надо больше людей”. Кто-то посчитал, что предлагаемые зарплаты низкие: “Для комплекса это маленькая зарплата”.

“Молодцы ребята, зовите на работу! Некоторые очень хотят!” - написал еще один юзер.

Ранее Telegraf.news писал, что пользовательница TikTok с ником “Программистка из Минска” опубликовала ролик, в котором похвасталась своим заработком и мужа. Со слов девушки, они зарабатывают 336 тыс. рублей в год. Комментаторы стали называть свои доходы.

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