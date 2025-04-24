"В 25 раз больше, чем я" - Белоруска раскрыла, сколько откладывает с зарплаты. Подписчики назвали свои суммы

🎥 Видео

Опубликовано: 24.04.2025 10:20 , Обновлено: 24.04.2025

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором рассказала, сколько денег ей удалось отложить с зарплаты за два месяца. Как оказалось, сумма небольшая. Комментаторы стали делиться, сколько им удается отложить с получки или пенсии.

“В Беларуси невозможно отложить деньги с зарплаты? 25 рублей за два месяца как с куста”, - сказала на видео его автор.

“Я с пенсии откладываю по 250 рублей. Захочешь - отложишь”, - считает одна комментаторша. Ей ответили: “Ну, если пенсия больше 1000, то, конечно, отложишь без проблем”.

Другая пользовательница TikTok рассказала, что после смены работы и получения первой зарплаты у нее осталось “нехило” денег. “В первую же зарплату словила шок. Сидела и думала: “У меня не могло остаться столько денег! Я явно забыла что-то оплатить/купить!” Проверила. Все куплено и оплачено. И осталось нехило”. Она уточнила, что это работа на стройке, и первая зарплата, “которая вызвала шок, - это ученическая”.

Но не все комментаторы могли похвастаться своими доходами и возможностью отложить деньги. Один юзер сказал, что автору видео удалось отложить в 25 раз больше денег, чем ему самому: “Это в 25 раз больше, чем я”.

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“Только хочешь отложить, и вечно то сахар закончился, то мыльное в ванную купи, то смеситель сломался. А то в школу сдай грошы”, - пожаловалась еще одна комментаторша.

Кто-то поделился, что тратит больше, чем отложил: “Откладываю с зп 200 руб., а потом с отложенных трачу куда-то 400”. “Кто хочет работать, тот получает, я без переработок получаю за 2000, а с переработками - больше 3000”, - похвастался комментатор.

“А зачем откладывать? Живите здесь и сейчас… Завтра может не наступить”, - посоветовал еще один пользователь TikTok.

Ранее Telegraf.news писал, что пользовательница TikTok с ником “Программистка из Минска” опубликовала ролик, в котором похвасталась своим заработком и мужа. Со слов девушки, они зарабатывают 336 тыс. рублей в год. Комментаторы стали называть свои доходы.

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