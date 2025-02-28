"Выгнать к чертовой матери" - Лукашенко потребовал от КГК разобраться с ценами на картошку

Опубликовано: 28.02.2025 17:39 , Обновлено: 28.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по новой системе регулирования цен 28 февраля потребовал от Комитета госконтроля (КГК) разобраться с ценами на картошку и с ее производством в стране. По словам главы государства, цены на этот овощ за два месяца "подскочили на 10%".

“Оказывается, у нас картошки нет. У нас картошка на сколько подорожала? В межсезонный период рост цен на картофель какой? Мы что, картошки не можем произвести нужное количество, положить в погреб и потом населению продать?” - спросил Лукашенко.

Он потребовал от КГК в том числе предложить решения проблемы. “Выгнать надо к чертовой матери этих руководителей. Картошку не можем произвести в достаточном количестве! Цены за два месяца на 10% подскочили на картофель”, - [link href=“https://president.gov.by/ru/events/sovesanie-po-novoj-sisteme-regulirovania-cen” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировала [/link] президента его пресс-служба.

[info_b]По [link href=“https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/tseny/potrebitelskie-tseny/operativnye-dannye/srednie-tseny-na-potrebitelskie-tovary-i-uslugi-po-respublike-belarus/” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] Белстата, в январе 2025-го средняя цена на картошку в магазинах и на городских рынках была 1,17 рубля, в декабре 2024-го - 1,09. Согласно этой информации, рост цен на овощ составил 7%. Данных за февраль пока нет. [/info_b]

Фото: president.gov.by

По мнению главы государства, белорусская картошка не хуже импортной, но надо обеспечить ее надлежащее хранение. “Выстроили систему так, что импорт, выгоднее завозить в торговлю, чем продавать свое. Не так? Это же бардак! Какое это регулирование, это коррупция. Какому импортеру, который из Египта или России, Казахстана завозит товар, вы хотели подыграть?” - задал вопросы чиновникам Лукашенко.

Он потребовал от них доказать, что “он [импортер] вам не заплатил чего-то, на лапу не положил”. “Я, конечно, не собираюсь вас упрекать в том, что вам давали взятки за это, но, извините, это подозрение”, - добавил президент.

Фото: president.gov.by

Кстати, в середине февраля премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что из-за “роста доходов” белорусы стали есть меньше картофеля. По его словам, это привело к тому, что люди начали позволять себе “более дорогую продукцию”, имея в виду фрукты и овощи. Кроме того, он назвал еще одну, по его мнению, причину падения спроса на корнеплод.

Головченко заявил, что белорусы стали есть меньше картошки из-за «роста доходов»

Ранее Telegraf.news писал, что на этом же совещании Лукашенко рассказал, какие продукты должны быть, по его мнению, «по карману» всем белорусам. И имел в виду он не «всякие там артишоки или авокадо». По убеждению главы государства, «привозная экзотика» должна стоить, сколько стоит на самом деле.

«Именем революции» — Лукашенко рассказал, какие продукты должны быть «по карману» всем белорусам