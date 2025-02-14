Головченко заявил, что белорусы стали есть меньше картошки из-за "роста доходов"

Опубликовано: 14.02.2025 20:06 , Обновлено: 14.02.2025

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что из-за "роста доходов" белорусы стали есть меньше картофеля. По его словам, это привело к тому, что люди начали позволять себе "более дорогую продукцию", имея ввиду фрукты и овощи. Кроме того, он назвал ещё одну, по его мнению, причину падения спроса на корнеплод.

Роман Головченко отметил, что, если взглянуть на статистику за последние 10 лет, то жители Республики начали потреблять меньше картофеля, чем раньше. Однако, по словам премьера, в то же время в Беларуси вырос спрос на фрукты и овощи — сразу в три раза, передало информагентство Sputnik.

“Первый фактор – это, конечно, рост доходов населения, то есть, могут все люди позволять более дорогую продукцию”, – заявил глава правительства, комментируя падение спроса на картофель. Также он связал это с тем, что, по его мнению, белорусы всё чаще стали внедрять в жизнь здоровые привычки, следить за питанием и употреблять в пищу продукты, богатые клетчаткой.

”…Поэтому спрос есть и на зелёные культуры всех видов. Это большой ассортимент овощей – баклажаны, пекинская капуста , кабачок, сладкий перец и так далее”, – сказал Роман Головченко.

Кроме того, он анонсировал снижение цен на свежие овощи белорусского производства в межсезонный период. О том, как правительство планирует добиться этого, премьер рассказал 14 февраля в ходе рабочей поездки на один из тепличных комбинатов в Кировском районе Могилёвской области.

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Также мы рассказывали, что в декабре правительство Беларуси на 3 месяца запретило вывозить из страны картофель. Соответствующее решение подписал премьер-министр Роман Головченко. В пресс-службе Совета министров сообщили, что сделали это для “обеспечения внутреннего рынка сельхозпродукцией в межсезонный период”.

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