ВВП Беларуси упал в феврале на 3,6%

Опубликовано: 18.03.2023 11:42 , Обновлено: 18.03.2023

Белстат сообщил, что Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-феврале снизился на 3,6% по сравнению с таким же периодом 2022 года.

В январе падение ВВП страны было оценено в -5%. Таким образом темпы падения ВВП за второй месяц года снизились.

Напомним, что согласно планам правительства, в 2023 году запланирован прирост ВВП на 3,8%. в связи с чем премьер-министр Беларуси Роман Головченко 17 марта пообещал, что уже в марте экономика покажет рост по сравнению с прошлым годом, хотя за квартал ВВП будет все ещё в минусе.

ООН предсказала падение в 2023 году ВВП Беларуси на 1,2%

А министр экономики Беларуси Александр Червяков заявил в интервью изданию “Рэспублiка”, что ВВП страны уже готов к росту. По словам чиновника, именно в 2023 году власти поставили задачу «выйти на устойчивый рост экономики, все макроэкономические условия для этого созданы».

Червяков рассказал, когда ВВП Беларуси начнет расти