Повысят ли цены в белорусских вузах в 2023 году? Ректор БГУ ответил

Опубликовано: 16.05.2023 12:31 , Обновлено: 16.05.2023

Стоимость обучения в белорусских государственных вузах в 2023 году в целом останется на уровне прошлого года. Об этом заявил Андрей Король, ректор одного из ведущих белорусских вузов страны - Белорусского государственного университета.

Как пояснил Король в эфире гостелеканала СТВ, стоимость обучения в вузах “не может ни упасть, ни вырасти по своему желанию”, поскольку “привязана к определенным резонам, к определенной кухне”, связанной с внутренними затратами учебного заведения на подготовку молодого специалиста.

Кроме того, по словам руководителя БГУ, каждый вуз ориентируется и учитывает при выставлении цен на обучение свою конкурентность среди других вузов, которые предлагают обучение по таким же специальностям. Самые “дорогие” специальности с точки зрения стоимости обучения в вузах, по словам ректора, сегодня это специальности экономического профиля.

Король также отметил, что в этом году во всех белорусских вузах наблюдается “постепенное, эволюционное уменьшение платных студентов”. По его словам, это связано с “конъюнктурой рынка и тех прогнозов, которые через четыре-пять лет могут иметь место”. “То есть это не просто пальцем в небо цифры”, - подчеркнул руководитель БГУ.

Напомним, в 2023 году в Беларуси решили сократить общий набор в высшие учебные заведения. Всего белорусские вузы планируют принять порядка 52,2 тыс. человек, то есть на 900 студентов меньше, чем в 2022 году.

Белорусские вузы сократили набор для платников и увеличили — для бюджетников. На сколько?

По сравнению с прошлым годом бюджетников в белорусских вузах станет больше (28,4 тыс. человек против 27,8 тыс. человек в 2022 году), а платников, наоборот — меньше (23,8 тыс. человек против 25,3 тыс.).