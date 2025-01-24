Второй энергоблок БелАЭС спустя месяц снова подключили к сети

Опубликовано: 24.01.2025 11:34 , Обновлено: 24.01.2025

В пятницу утром, 24 января, в пресс-службе БелАЭС объявили о включении второго энергоблока, который с середины декабря прошлого года не работал из-за срабатывания одного из датчиков. Напомним, тогда в Министерстве энергетики Беларуси заявили, что ситуация "штатная".

На БелАЭС сообщили, что “закончили комплекс по диагностике датчиков обеспечивающих систем”. Там заверили, что второй энергоблок включили в работу, проверив “все параметры безопасности”. Напомним, 19 декабря 2024 года его вывели из строя из-за срабатывания одного из датчиков. Тогда в Министерстве энергетики Беларуси заверили, что ситуация «штатная» и на безопасность работы станции не влияет.

Интересно, что на сегодняшний день по-прежнему отключён от сети первый энергоблок, на котором с начала декабря “идут плановые ремонтные работы”. Обе эти ситуации стали поводом для беспокойства Государственной инспекции по безопасности по атомной энергии Литвы (VATESI), которая накануне в очередной раз потребовала от белорусских властей прекратить эксплуатацию первого и второго энергоблоков БелАЭС.

Так, оригинал документа направили Министерству по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Копии письма с подобным требованием Литва также отправила в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Европейскую комиссию, Европейскую группу по регулированию ядерной безопасности (ENSREG) и Западноевропейскую ассоциацию по регулированию ядерной безопасности (WENRA).

“Информации о причинах очень мало”

«…Но информации о причинах остановки 2-го энергоблока очень мало», — посетовали на это в литовском ведомстве. Там заявили о неких нарушениях на БелАЭС, информацию о которых литовским специалистам не предоставляют.

«От регулятора соседней страны мы ожидаем не только формальных деклараций, но и подробной информации о практических мерах по обеспечению безопасности Белорусской АЭС в соответствии с самыми высокими международными стандартами безопасности», — потребовал глава VATESI Михаил Демченко.

Литовская сторона обвинила белорусских властей в «безответственном отношении к безопасности» и замалчивании информации о причинах внеплановых остановок энергоблоков и затянувшихся ремонтах, а также потребовала обнародовать информацию о предельных значениях активности радионуклидов, выбрасываемых при работе станции в окружающую среду, а также те рекомендации, которые были сделаны международными экспертами в ходе последних проверок.

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В МЧС и на БелАЭС данную информацию пока никак не комментировали. Однако, 15 января генеральный директор объединения «Белэнерго» Андрей Панченко рассказал о текущей ситуации на БелАЭС.

Он [link href=“https://t.me/Minenergo_by/2813” target=“_blank” rel=“noopener”] подтвердил [/link], что на первом энергоблоке всё ещё проводится «планово-предупредительный ремонт», подчеркнув, что он идёт «по графику». На втором же энергоблоке, по его словам, продолжается «диагностика датчиков обеспечивающих систем второго блока».

«С учетом того, что таких датчиков на блоке большое количество, их ревизия занимает определенное время», — пояснил тогда специалист.

Ранее Telegraf.news рассказал, что второй энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после первого «планово-предупредительного» ремонта лишь в середине октября 2024 года. Тогда на предприятии заявили, что специалисты заменили отработавшее ядерное топливо, загрузив в активную зону реактора порядка 25% тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом, а также выполнили техобслуживание примерно 12 тысяч единиц оборудования, использовав более 26 тысяч запасных частей, инструментов и принадлежностей.

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