"Меня одного премия смущает?" - Минский сварщик показал свой расчетник. Подписчики поспорили

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Опубликовано: 11.04.2025 19:13 , Обновлено: 23.04.2025

Сварщик одного из минских предприятий опубликовал в TikTok свой расчетник за март 2025-го, чтобы показать зарплату. Как и всегда в таких случаях, комментаторы принялись изучать цифры и спорить, много человек получает или мало.

“Вот зарплата сварщика в Минске на заводе за март”, - сказал на видео его автор. Где он именно работает сварщиком, не уточнил, разглядеть невозможно.

В самом низу расчетного листка рядом с надписью “Выплата в банк” указана сумма 2857,77 рубля. Судя по расчетнику, мужчина отработал 167 часов (21 день). В графе “Премия за месяц” написана сумма 1458,46 рубля, “Надб. профмаст.” (вероятно, речь о надбавке за профмастерство) - 460 рублей. А вообще зарплата у мужчины сдельно-премиальная.

[info_b]Сдельно-премиальную оплату рассчитывают по сдельным расценкам, начисленным за выполненную работу. А за выполнение и перевыполнение показателей назначают премию.[/info_b]

“2800? для сварщика это мало, особенно в Минске”, - считает один комментатор. С ним не согласились: “Нормальная зарплата”.

“Меня одного смущает премия в 1,5 тыс.?” - спросил другой пользователь TikTok. Третий как раз решил порассуждать о ней: “Премия - штука интересная. Может быть 1500 р., а может быть и 50 р. И получается, в голодный месяц зарплата может 1000 р. не быть”.

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“Хорошая зарплата, жить можно”, - высказал свое мнение еще один юзер. Было и другое: “Одному хватит. А на семью с двумя детьми и престарелыми родителями - нет”.

“Ого, это просто шикарно”, - считает комментатор. А еще одна пользовательница TikTok думает иначе: “Это мало - почти три тысячи”.

Ранее Telegraf.news писал, что пользовательница TikTok с ником “Программистка из Минска” опубликовала ролик, в котором похвасталась своим заработком и мужа. Со слов девушки, они зарабатывают 336 тыс. рублей в год. Комментаторы стали называть свои доходы.

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