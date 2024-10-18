Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Беларуси. Во сколько оценили рост ВПП?

Опубликовано: 18.10.2024 09:50 , Обновлено: 18.10.2024

Всемирный банк 18 октября обновил свой периодический обзор "Глобальные экономические перспективы". В нём специалисты международной финансовой организации озвучили прогноз экономического роста для отдельных регионов и стран и мировой экономики в целом. Экономическую ситуацию, складывающуюся в Европе в целом, они описали как "стабильность на фоне вялого роста", а вот прогноз для Беларуси улучшили, по сравнению с весной этого года.

Специалисты Всемирного банка отметили, что в странах Европы и Центральной Азии “после серии кризисов отмечается стабилизация экономического роста”. По оценкам международных экспертов, идёт она гораздо медленнее, чем в начале 2000-х годов и в ближайший год экономический рост будет только замедляться. Так, если в 2023 году этот показатель по региону составлял в среднем 3,5%, то в это году он ожидается на уровне 3,3%, а в 2025 году и вовсе 2,6%.

“Это намного ниже среднегодового показателя 2000-2009 годов, составившего 5,1%, и гораздо ниже уровня, необходимого странам этого региона со средним уровнем дохода для достижения поставленной цели – получения статуса стран с высоким уровнем дохода в течение жизни двух следующих поколений”, - констатировали эксперты Всемирного банка.

Тем не менее, для Беларуси прогноз экономического роста Всемирный банк существенно повысил: если весной этого года, согласно расчётам организации, прирост валового внутреннего продукта (ВВП) за год в Беларуси должен был составить всего 1,2% (а в январе ещё скромнее — всего 0,8%), то теперь этот прогнозный показатель вырос более чем в три раза - до 4,0% по итогам 2024 года.

В следующие два года, по мнению международных экспертов, прирост реального ВВП в Беларуси заметно замедлится. Впрочем, по сравнению с началом года, эти показатели также несколько подросли:

прогноз роста ВВП в 2025 году +1,2% (было +0,7%),

прогноз роста ВВП в 2026 году +0,8% (было +0,5%).

По мнению вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллы Бассани, для ускорения роста производительности в долгосрочной перспективе всем странам региона нужно “существенно повысить качество среднего и высшего образования”. Именно это она назвала “главным условием наращивания человеческого капитала и творческого потенциала”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Европейский банк реконструкции и развития также улучшил свой прогноз по росту экономики Беларуси в 2024 и 2025 годах. По их расчётам, по итогам 2024 года объём ВВП Беларуси вырастет на 4,2% (в мае озвучивалась цифра в 2,8%), а к 2025 году рост замедлится — до 2,5% (в мае оценка была более пессимистичной — 2,2%).

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Тем временем сами власти Беларуси на 2025 год запланировали рост валового внутреннего продукта на уровне не менее 4,1%. Такая цифра содержится в утверждённом президентом прогнозе правительства по ключевым показателям социально-экономического развития страны на будущий год.

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