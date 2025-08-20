Министр экономики озвучил планы по росту ВВП Беларуси на 2026 год

Опубликовано: 20.08.2025 12:46 , Обновлено: 20.08.2025

В среду, 20 августа, на заседании Президиума Совета министров Беларуси состоялось обсуждение завершающего этапа подготовки проекта прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2026 год. Министр экономики Юрий Чеботарь в ходе заседания озвучил ожидаемый уровень ключевого показателя экономического развития - валового внутреннего продукта (ВВП).

Министр экономики пояснил, что показатели на будущий год в правительстве планируют в контексте уже одобренной властями Национальной стратегии устойчивого развития и концепции программы социально-экономического развития на пятилетку. По прогнозам правительства, в будущем году Беларусь увеличит свой экспорт минимум на 3%. Рост валового внутреннего продукта на 2026 год, по словам Чеботаря, запланирован на уровне “чуть выше 2,8% ”.

“Это в принципе сопоставимо с уровнем роста мировой экономики. По прогнозам всех аналитических агентств, в мире ВВП будет расти на 2,7-3%, и мы будем в этих пределах”, - процитировало министра госагетство БЕЛТА.

Достичь такого результата правительство планирует за счёт реализации трёх государственных программ:

производственной,

экспортной,

инвестиционной.

Главной целью производственной программы Чеботарь назвал снижение затрат и рост экспорта, в том числе, за счёт расширения присутствия белорусских товаров на внешних рынках. Так, для стран СНГ на будущий год запланирован рост чуть более 12%, сообщил министр.

В инвестиционной программе правительство решило сделать упор на строительство - арендное жильё, социальную инфраструктуру, но основной прирост ожидает от коммерческих проектов. С этой целью власти пообещали снизить процентные ставки по кредитам, выдаваемых под инвестпроекты в рамках “Региональной инициативы”. Сегодня их обычно выдают под 8% годовых, а в будущем году обещают снизить до 7% на 7 лет.

[inf]Запланированный правительством показатель отличается от скорректированного прогноза Международного валютного фонда, сделанного в апреле этого года. Согласно расчётам международных экспертов, с показателем в 2,8% по росту ВВП Беларусь завершит 2025 год, а на 2026 год эксперты спрогнозировали более скромный рост — 2%. К 2030 году, по их расчётам, рост ВВП Беларуси и вовсе упадёт до 0,8%.[/inf]

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Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Национальный статистический комитет опубликовал результаты первой оценки валового внутреннего продукта (ВВП) за январь – июль 2025 года. Оказалось, что пока этот показатель сильно отстаёт от запланированного правительством на 2025 год (плановый показатель - не менее 4,1%). Более того, по сравнению с показателем ВВП в первом полугодии 2025 года новые цифры заметно снизились. В статистическом ведомстве дали своё объяснение такой тенденции.

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