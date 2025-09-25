ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Беларуси на 2025-2026 год

Опубликовано: 25.09.2025 09:34 , Обновлено: 25.09.2025

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) скорректировал свой прогноз по росту экономики Беларуси в 2025 и 2026 годах. Эксперты международного финансового института продолжили давать оценку основным экономическим показателям в нашей стране, несмотря на то, что официально закрыли доступ Беларуси к своим ресурсам.

Прогноз ЕБРР для европейской экономики в целом

Своему свежему сентябрьскому отчёту о региональных экономических перспективах, который на днях выложили на официальном сайте, ЕБРР дал тревожное название - “Под давлением”. Специалисты международного финансового института констатировали, что экономики в регионах, в которых работает ЕБРР, в настоящее время “испытывают давление” из-за трёх основных факторов:

сохраняющейся глобальной геополитической напряжённости,

растущей конкуренции со стороны Китая на экспортных рынках,

ограниченного бюджетного пространства.

Своему региону в целом ЕБРР спрогнозировал более существенный совокупный рост экономик, чем в мае, когда вышла предыдущая версия отчёта. По мнению специалистов банка, по итогам этого года этот общий рост составит 3,1% (на 0,1 процентного пункта выше, чем оценивалось в мае), а в 2026 году - уже 3,3% (это, наоборот, на 0,1 процентного пункта ниже майской оценки).

Прогноз ЕБРР для Беларуси

А вот для Беларуси прогноз понизили как на 2025, так и на 2026 год - на 0,8 и 0,2 процентного пункта, соответственно. Таким образом, прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси от ЕБРР следующий:

1,7% в 2025 году,

2,3% в 2026 году.

Авторы отчёта обратили внимание на то, что в январе-июле 2025 года реальный рост ВВП Республики замедлился до 1,3% в годовом исчислении (об этом говорят официальные данные Национального статистического комитета). В ЕБРР это связали главным образом с сокращением производства в обрабатывающей промышленности и сельскохозяйственном секторе. Ещё одним фактором, который повлиял на корректировку прогноза ЕБРР, стала возросший показатель инфляции - по итогам июля он составил 7,4%.

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“Учитывая возросшую зависимость от российской экономики и замедление роста в России, краткосрочные экономические перспективы представляются неблагоприятными. Ожидается, что реальный ВВП вырастет на 1,7% в 2025 году и на 2,3% в 2026 году”, - сделали свой вывод в ЕБРР.

При этом авторы отчёта допустили дальнейшую корректировку прогноза в сторону улучшения. Этому, по их мнению, может способствовать более высокий урожай в сельском хозяйстве. Это, по словам специалистов, “может поддержать экономические показатели в 2025 году”. С другой стороны, предупредили эксперты, действующие в настоящее время экономические санкции “продолжают создавать значительные риски снижения” темпов экономического роста страны.

Между тем, прогноз ЕБРР на 2026 год несколько отличается от той цифры, на которую рассчитывают выйти белорусские власти. Как ранее сообщал Telegraf.news, ещё в августе на заседании Президиума Совета министров Беларуси состоялось обсуждение завершающего этапа подготовки проекта прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2026 год. Тогда министр экономики Юрий Чеботарь озвучил ожидаемый уровень ключевого показателя экономического развития, ВВП - “чуть выше 2,8% ”.

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