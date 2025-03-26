Мобильные операторы начали запускать обязательные «базовые тарифы» для белорусов. Один назвал цену

Опубликовано: 26.03.2025 13:29 , Обновлено: 26.03.2025

Белорусские операторы сотовой связи приступили к внедрению обязательных «базовых» тарифных планов, предусмотренных законодательством с 1 апреля. Первым своё предложение и его стоимость анонсировал мобильный оператор life:).

Как сообщила компания, тариф под названием «Базовый» станет доступен для подключения сразу с 1 апреля. Его ежемесячная абонентская плата составит 7,9 рубля.

За эту сумму абонент должен получить пакет услуг, соответствующий государственному социальному стандарту:

2 ГБ интернет-трафика,

200 минут звонков во все сети Беларуси,

50 СМС-сообщений.

В качестве дополнения к обязательному минимуму life:) включил в тариф и безлимитные звонки внутри своей сети.

Стоит отметить, что в линейке life:) уже существует тариф «Льготный» для пенсионеров и других категорий граждан, имеющих право на льготы. Он предлагает схожий набор услуг (2 ГБ, 200 минут в другие сети, безлимит внутри сети, но без пакета СМС) по цене 4,5 рубля в месяц.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что введение «базовых» тарифов предусмотрено постановлением Совета Министров № 1073 от 31 декабря 2024 года, которое внесло изменения в систему государственных социальных стандартов в области связи.

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В частности, там сказано, что стоимость этих тарифов должна контролироваться государством. Ранее, комментируя разработку таких предложений, тогдашний министр связи и информатизации Константин Шульган отмечал, что при обсуждении с операторами выводился «усреднённый тариф». Звучала стоимость около 12 рублей.

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В ближайшее время можно ожидать, как другие операторы мобильной связи Беларуси — МТС и А1 — также анонсируют свои варианты обязательного «базового» тарифа.