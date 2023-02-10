Беларусь в 2022 году поставила через Россию 3 млн тонн калия

Опубликовано: 10.02.2023 11:34 , Обновлено: 10.02.2023

Беларусь в 2022 году отгрузила через российские порты и ж/д дороги почти 3 млн тонн калийных удобрений. Об этом сообщил начальник второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

По его словам, белорусские калийные удобрения перевозили по железной дороге в Китай и через российские морские порты в Новороссийске, Астраханской области, Ейске и Усть-Луге.

Всего, добавил Полищук, что в прошлом году через российские порты было перевалено 3,5 млн т белорусских нефтепродуктов.

К слову, ранее посольство Индии в Беларуси сообщило, что экспорт белорусских калийных удобрений из Беларуси в Индию за январь-ноябрь 2022 года снизился на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

А Национальный информационный центр полезных ископаемых США (USGS) оценил, что добыча калия в Беларуси в 2022 году упала на 60% по сравнению с 2021 годом.