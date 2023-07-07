Как белорусам выбрать лучшие места в самолете? Узнали, какие считают самыми безопасными, а какие — слишком шумными

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Опубликовано: 07.07.2023 10:30 , Обновлено: 06.07.2023

Если вы летите на самолете в отпуск или по делам, важно выбрать хорошее место. От этого во многом зависит комфорт вашей поездки. Рассказываем, в каком случае нужно садится у окна, какие места считаются самыми удобными, а какие — самыми шумными.

Часто летающие пассажиры прекрасно знают, что выбор правильного места влияет на комфорт всего полета. Менее опытные могут этого не учитывать.

Во-первых, стоит подумать о том, будет ли это короткий или долгий полет. Это особенно важно, если вы планируете немного поспать в самолете. Если он короткий, выберите места у окна.

Учитывайте, что в первом ряду вы не поставите свой багаж перед собой, а последние места, расположенные у туалета, как правило, не откидываются.

Согласно анализу польской компании tanie-loty.com.pl, пассажиры охотнее и чаще всего выбирают места впереди слева и у окна в 6 и 7 рядах. Самыми удобными считаются крайние места. Кроме того, их считают самыми безопасными, передает Genialne.

А согласно результатам исследования Национального совета по безопасности на транспорте США, целью которого было проанализировать все авиакатастрофы с пассажирскими самолетами с 1971 года, наибольшее число выживших — целых 69% — было среди тех, кто сидел на задних рядах самолета . Места рядом с аварийными выходами также оказались самыми безопасными.

В то же время самыми шумными оказались места возле двигателей, т.е. возле крыльев. Шум также беспокоил пассажиров, сидящих рядом с туалетом и кухней. Средние места в каждом ряду были признаны наименее удобными , так как у них мало места для локтей и на них невозможно удобно расположить голову.

Теперь вы знаете, какие места следует выбирать, а каких избегать.

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