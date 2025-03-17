Вправе ли белорусов лишать премии за отказ участвовать в общественной деятельности? В профсоюзе пояснили

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Опубликовано: 17.03.2025 14:53 , Обновлено: 17.03.2025

Мастер производственного обучения одного из учреждений образования Брестчины пожаловался в профсоюз на работодателя, который лишил его премии за то, что мужчина отказался участвовать в конкурсе. В Брестской областной организации профсоюза работников отраслей промышленности "Белпрофмаш" объяснили, законно ли это.

Как передало издание 1prof.by, работодатель объяснил свое решение лишить сотрудника премии тем, что подчиненный нарушил трудовые обязанности, а за это предусмотрена дисциплинарная ответственность.

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Согласно абзацу 1 статьи 198 Трудового [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900296” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] Беларуси, к мерам дисциплинарного взыскания относятся:

Замечание. Выговор. Лишение полностью или частично стимулирующих выплат на срок до 12 месяцев. Увольнение.

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Правовой инспектор труда Брестской областной организации профсоюза «Белпрофмаш» Алеся Козак рассказала, что неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей может проявиться в:

нарушении требований законодательства,

правил внутреннего трудового распорядка,

нарушении обязанностей по трудовому договору (контракту),

также должностных инструкций, положений, приказов (распоряжений) нанимателя, технических правил и пр.

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А вот участие в конкурсе, по словам Козак, - это не трудовая обязанность, а общественное поручение. И отказ от его выполнения не приводит к дисциплинарному взысканию.

В итоге приказ о депремировании отменили, а деньги начислили мастеру, [link href=“https://1prof.by/news/obshhestvo-i-profsoyuzy/otkazalsya-uchastvovat-v-konkurse-lishili-premii-profsoyuz-razobralsya-v-situaczii/” target=“_blank” rel=“noopener”] написал [/link] 1prof.by.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, что делать, если работодатель задерживает зарплату. Так, первый шаг — это уточнить сроки выплаты зарплаты, установленные в организации.

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