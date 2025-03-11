Что делать, если задерживают зарплату? В Минтруда дали белорусам пошаговую инструкцию

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Опубликовано: 11.03.2025 16:23 , Обновлено: 11.03.2025

Задержка выплаты заработной платы — серьёзное нарушение трудовых прав, с которым периодически сталкиваются некоторые белорусы. Если работник не получил свои деньги вовремя, ему следует знать, как защитить свои интересы, подчеркнули в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси. Там же подготовили пошаговую инструкцию, которая подскажет, что делать и куда обращаться в таких случаях.

Первое, что нужно сделать, — уточнить сроки выплаты зарплаты, установленные в вашей организации. По закону заработная плата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц. Конкретные даты прописываются в трудовом договоре (контракте).

Если зарплату задерживают, следующим шагом должно стать письменное требование к работодателю о её выплате. Минтруда порекомендовало составить заявление в двух экземплярах: один отдать представителю нанимателя, а на втором попросить поставить отметку о принятии и оставить у себя. Это станет доказательством обращения.

Если работодатель игнорирует требование, нужно обратиться в Департамент государственной инспекции труда. Это можно сделать, в том числе, и дистанционно через сервис «Обращения.бел».

Существуют и альтернативные варианты решения проблемы.

Можно подать исковое заявление в суд по месту регистрации организации-нанимателя (либо по месту жительства индивидуального предпринимателя, если работник трудится на ИП). Важно, что при обращении в суд по вопросам трудовых споров работники освобождаются от уплаты государственной пошлины.

Ещё один вариант — обратиться к нотариусу для совершения исполнительной надписи о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты. В этом случае работник также освобождается от уплаты нотариального тарифа.

Если заработная плата задерживается более месяца, работодатель обязан проиндексировать невыплаченную сумму. Это правило действует для всех организаций, независимо от формы собственности.

В Минском городском объединении профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси объяснили, когда наниматель обязан заплатить работнику три зарплаты при увольнении. Журналист Telegraf.news посмотрел, в каких ещё случаях положены подобные выплаты.

Когда белорусам обязаны заплатить три зарплаты при увольнении? В профсоюзе пояснили