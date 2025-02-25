Во сколько обойдётся белорусам путевка в детский лагерь летом-2025? В РЦО озвучили среднюю сумму

Опубликовано: 25.02.2025 14:27 , Обновлено: 25.02.2025

Во сколько родителям белорусских школьников этим летом обойдётся путевка в детский лагерь? Заместитель начальника отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (РЦО) Алексей Желенков 25 февраля озвучил ориентировочную среднюю сумму.

Желенков пообещал, что цены в этом сезоне будут “очень доступными” для родителей, в том числе потому, что стоимость путевки для них “удешевляют” примерно на 40%, субсидируя эту часть за счет средств республиканского бюджета, а также местных бюджетов и самих нанимателей, которые также могут оплатить часть путёвки для детей своих работников, если это прописано в коллективном договоре.

В результате, как заявил Желенков, средняя стоимость путевки летом 2025 года должна составить порядка 700 рублей , передало госагентство БЕЛТА.

При этом представитель центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению отметил, что стоимость может отличаться от региона к региону из-за особенностей инфраструктуры лагерей и дополнительных обязательств, которые, по словам специалистов, берут на себя владельцы лагерей, привлекая педагогических или медицинских работников.

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Самые дорогие путёвки, по словам Желенкова, будут традиционно для лагерей Минска. Однако, специалист заверил, что Минский горисполком планирует поспособствовать удешевлению стоимости путевок для детей сотрудников государственных органов. Государственная субсидия или помощь предприятия может покрывать:

до 90% стоимости путевки о стационарный лагерь,

до 95% стоимости пребывания ребёнка в дневном лагере.

[info_b]Пока размер удешевления стоимости путевок за счет средств республиканского и местного бюджетов для конкретных лагерей властями не определён. Соответствующий приказ планируется утвердить до 1 мая. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что бронирование путёвок в некоторые летние оздоровительные лагеря началось еще в начале января. К примеру, ориентировочные цены на путёвки в два лагеря SK Пространства социальных инвестиций — «Волна» и «Горизонт» - под Минском стартовали от 985 рублей . При этом чтобы записать ребёнка на желаемую смену некоторым родителям приходилось преодолеть настоящий “квест”.

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