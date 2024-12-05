Сколько будет стоить отдых в санаториях для белорусов в 2025 году? В РЦО назвали сумму за койко-день

Опубликовано: 05.12.2024 14:11 , Обновлено: 05.12.2024

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (РЦО) Беларуси Геннадий Болбатовский назвал сумму за койко-день в здравницах страны в 2025 году. Также он поделился своей информацией о подорожании санаторного отдыха в 2024-м.

“В январе [2025 года] процент бронирования уже более 70% и по февралю – свыше 50%. Цены на январь-февраль увеличились по сравнению с текущим периодом, их рост – в пределах 5%”, - утверждает Болбатовский, [link href=“https://sputnik.by/20241205/otdykh-v-sanatoriyakh-stanet-dorozhe-1091635306.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] его слова с пресс-конференции агентство Sputnik.

По словам директора РЦО, в 2025 году плата за один койко-день в санатории для взрослого человека (при условии, что путевку купили за счет средств государственного социального страхования) составит около 80 рублей .

Болбатовский также предположил, что средняя стоимость путевки в санатории по итогам последнего квартала 2024-го будет на уровне 115 рублей (имеется в виду цена за один койко-день в стандартном двухместном номере). А среднегодовая стоимость, по оценкам директора РЦО, должна составить около 110 рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации Болбатовского, в 2024 году в нескольких белорусских санаториях планируют ввести номера, в которых можно жить с животными. “Потихоньку мы идем к этому, но нельзя сказать, что массово. У разных собственников свои аргументы, но мы движемся в этом направлении”, - сказал он на пресс-конференции в октябре.

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