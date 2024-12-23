Во сколько обойдётся белорусам новогодний корпоратив? В МАРТ назвали свою стоимость

Опубликовано: 23.12.2024 10:44 , Обновлено: 23.12.2024

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, выступая в эфире гостелеканала "Беларусь 1", назвал среднюю стоимость новогоднего корпоратива для одного гостя.

По словам министра, в ведомстве рассчитали, что примерная стоимость услуг кафе и ресторанов будет зависеть от формата мероприятия. Чиновник [link href=“https://news.by/news/obshchestvo/bogdanov-rasskazal-vo-skolko-oboydetsya-novogodniy-korporativ” target=“_blank” rel=“noopener”] считает [/link], что цена должна варьироваться от 100 до 300 рублей на человека .

Богданов заявил, что “это должно обеспечить выбор услуги на любой вкус потребителя”.

“Мы тоже проводим в министерстве свои корпоративы и с трудом нашли себе свободное место”, — добавил чиновник.

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Ранее Telegraf.news изучил, во сколько обойдётся праздничный банкет в ресторане. Очевидно, что итоговая сумма будет варьироваться в зависимости от числа приглашённых, а также от требований компании к меню и развлечениям. Однако средний чек на одного человека в заведениях одного уровня будет примерно одинаковым.

К примеру, корпоратив в ресторане гостиничного комплекса «Турист», где гостям в этом году предлагают комплексную программу «Папараць кветка» с профессиональным ведущим, конкурсами и танцевально-развлекательной шоу-программой, обойдётся компании в 220 рублей с человека (ценник собственно в новогоднюю ночь традиционно выше — 350 рублей с человека).

А в ресторане Robinson-City стоимость меню на новогоднем банкете в расчёте на одного гостя стартует от 200 рублей. Кроме того, за аренду зала придётся заплатить дополнительно – банкетный и панорамный зал обойдётся в 1000 рублей, ресторан – в 4000 рублей.

Рестораны, усадьбы и арт-пространства. Посмотрели цены на разные варианты новогодних корпоративов в 2024 году