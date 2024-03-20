Во сколько обойдется белорусам путёвка в детский лагерь на весенних каникулах? Узнали цены в школах и у частников

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Опубликовано: 20.03.2024 11:02 , Обновлено: 20.03.2024

На следующей неделе школы по всей Беларуси уйдёт на весенние каникулы, которые продлятся до 31 марта 2024 года включительно. Однако, во многих учебных заведениях страны не стихнут детские голоса, поскольку там откроют детские лагеря дневного пребывания. Первый зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко рассказала, во сколько обойдётся путёвка в такой лагерь, а мы посмотрели, какие альтернативы школьным лагерям есть у родителей сегодня и как это отразится на семейном бюджете.

Во сколько обойдётся школьный лагерь на весенних каникулах?

По словам Борисенко, из 200 тыс. белорусских школьников на весенних каникулах, которые пройдут с 24 по 31 марта , в школьные лагеря продолжат ходить более 12,7 тыс. детей, сообщило агентство “Минск-Новости”. Их откроют на базе учреждений общего среднего и дополнительного образования в формате лагеря дневного пребывания.

Представительница Мингорисполкома назвала такой тип лагерей “самым доступным видом отдыха и оздоровления” детей на время школьных каникул. ”

“Для родителей оплата путевки не ударит по семейному бюджету”, - заявила чиновница.

Сумма, которую родителям придётся доплатить за одного ребенка, будет зависеть от возраста школьника. Борисенко озвучила следующие суммы (не уточнив при этом, имеется ли ввиду доплата за один день пребывания в лагере или за шесть дней лагерной смены):

от 6,06 рубля для младших школьников,

до 15,66 рубля для детей постарше.

Как пояснила представительница Мингорисполкома, для детей в школьном лагере организуют полноценное питание, для младших школьников - предусмотрен обязательный дневной сон, а в течение дня развлекают спортивными, культурно-досуговыми и воспитательными мероприятиями под постоянным присмотром педагогов.

Отметим, что, как правило, родителям по желанию предлагают также дополнительно оплачивать билеты в кино, на выставки и прочие платные мероприятия, если таковые организуют в рамках школьного лагеря.

Сколько стоят путёвки в городские и загородные лагеря на весенних каникулах?

Откроют свои двери в этом весеннем сезоне и некоторые загородные лагеря. Так, по словам Борисенко, смены на весенние каникулы открыли оздоровительный лагерь “Политехник” и “Дружба”, расположенные за городом, а также организованы многочисленные образовательные программы в рамках городских лагерей. В них также действуют системы скидок и дотаций, которыми могут воспользоваться родители.

Так, уже 22 марта стартует десятидневная образовательная программа лагеря “Горизонт” , причём её организуют в виде тематической экспедиции по мотивам романа Жюль Верна “Вокруг света за 80 дней”. Стоимость путёвки для детей следующая:

520 рублей (407 рублей с дотацией) - для детей 6-10 лет,

526 рублей (413 рублей с дотацией) - для детей 11-13 лет,

529 рублей (416 рублей с дотацией) - для детей 14-17 лет.

Свои детские лагеря на время весенних каникул открывает и Минская школа киноискусства. Так, за семь дней в загородном лагере на частной базе агроусадьбы в пригороде Минска с 4-5-разовым домашним питанием родителям придётся выложить 560 рублей , а путёвка в городской лагерь актёрского мастерства для детей и подростков “Acting Camp” (с дневным пребыванием) в Минске обойдётся в 225 рублей (в стоимость включены питание, обучение и развлечения).

Стоимость путёвок в платные детские лагеря, которые организуют частные компании на базе загородных агроусадеб или в частных досуговых центрах в пределах города стартуют от 920 рублей . С подборкой таких частных лагерей, которые будут работать во время этих весенних каникул, от семейного портала Family.by можно ознакомиться по ссылке.

Ранее Телеграф сообщил, что прошлой осенью Совет министров Беларуси изменил правила организации оздоровления детей в лагерях. Теперь право на оздоровление в течении календарного года в образовательно-оздоровительных центрах может быть реализовано по одному разу в период осенних, зимних, весенних каникул и не более одного раза вне указанных периодов.

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А в начале этого месяца в Министерстве спорта и туризма Беларуси утвердили новые денежные нормы расходов на питание для детей в спортивно-оздоровительных лагерях на 2024 год. Их подняли примерно на 5%.

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