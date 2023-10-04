Совмин изменил порядок организации оздоровления детей. Что нового?

Опубликовано: 04.10.2023 15:45 , Обновлено: 04.10.2023

Совет министров Беларуси изменил правила организации оздоровления детей в лагерях. Соответствующее постановление № 636 от 29.09.2023 опубликовали на Национальном правовом портале Беларуси.

Согласно постановлению, сейчас право на оздоровление в течении календарного года в образовательно-оздоровительных центрах может быть реализовано по одному разу в период осенних, зимних, весенних каникул и не более одного раза вне указанных периодов.

[info_b]Стоит уточнить, что оздоровление детей в образовательно-оздоровительных центрах не исключает возможности получения путевки в оздоровительные, спортивно-оздоровительные лагеря.[/info_b]

В измененных правилах теперь местным исполкомам рекомендовали предусматривать в бюджетах средства на доплату до полной стоимости путевок в целом для социально незащищенных категорий детей (в том числе и для определенных категорий, которые были обозначены ранее).

Также теперь из списка категорий детей, имеющих право на получение путевки в лагерь, удешевленной за госсредства, убрали детей ремесленников и агроэкотуризм, а добавили семьи плательщиков налога на профдоход.

В постановлении, кроме того, уточнили, что право на получение путевки в лагерь с круглосуточным пребыванием сроком не менее 15 дней, приобретенной за счет госсредств, может быть реализовано не более одного раза в течение календарного года.

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