Минспорта Беларуси увеличило нормы расходов на питание детей в спортлагерях. На сколько?

Опубликовано: 12.03.2024 16:24 , Обновлено: 12.03.2024

В Министерстве спорта и туризма Беларуси утвердили денежные нормы расходов на питание для детей в спортивно-оздоровительных лагерях на 2024 год. Соответствующее постановление опубликовали на Национальном правовом портале.

Так, эти нормы вырастут примерно на 5%. В частности, на одного ребенка 6 - 7 лет, проходящего спортивную подготовку в лагере с круглосуточным пребыванием, на питание можно потратить до 10 рублей 50 копеек (для сравнения, в 2023 году – 10 рублей 3 копейки). В лагере с дневным пребыванием норма чуть ниже - до 6 рублей 24 копеек (в прошлом году - 5 рублей 95 копеек).

Для разных возрастных категорий - разные нормы. Так, сумма для детей 8 - 10 лет с круглосуточным пребыванием в спортивно-оздоровительном лагере - до 13 рублей 16 копеек (годом ранее – 12 рублей 54 копейки), с дневным пребыванием – до 7 рублей 89 копеек (в 2023-м – 7 рублей 52 копейки).

Большую сумму, 16 рублей 45 копеек , можно потратить на организацию питания детей 11 - 13 лет в лагере с круглосуточным пребыванием (в прошлом году для этой категории - 15 рублей 67 копеек). Если ребенок данного возраста находится в лагере дневного пребывания, то норма расходов на питание на него составит 9 рублей 87 копеек (годом ранее - 9 рублей 40 копеек).

Для подростков 14 - 17 лет нормы установили следующим образом: для пребывающих в лагере круглосуточно – до 19 рублей 76 копеек (в 2023 году – до 18 рублей 82 копейки), для детей с дневным пребыванием в лагере – до 11 рублей 85 копеек (в прошлом году – до 11 рублей 29 копеек).

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