Власти запланировали масштабное повышение налогов в Беларуси с 2023 года. Какие вырастут?

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Опубликовано: 30.11.2022 12:05 , Обновлено: 30.11.2022

Министерство по налогам и сборам (МНС) подготовило проект изменений в Налоговый кодекс в 2023 году. Согласно нему власти планируют повысить ряд налогов как для индивидуальных предпринимателей, так и для физлиц.

Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Земельный налог

В законопроекте прописано повышение земельного налога — для собственников жилья и владельцев коммерческой недвижимости. В некоторых случаях увеличении составит около 20%.

Например, ставки земельного налога для жилой многоквартирной зоны хотят повысить до 14,71 рубля за гектар (сейчас — 12,32 рубля), т.е. на 19%. Для жилой усадебной зоны налог — на 19,4% (до 29,38 рубля).

Налог на квартиру

Также власти запланировали повысить плату по налогу на первую квартиру — на 10% и более. К примеру, для квартир в Минске — на 11,1%.

Ранее в МНС объясняли, как это будет работать.

В МНС рассказали, что не повысят налог на квартиру с белорусов. Но плата по нему все равно вырастет

Единый налог для ИП

Если законопроект примут, то вырастут ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей (ИП), а также для физлиц, которые работают без оформления ИП.

Например, для продавцов, строителей, переводчиков, парикмахеров, видеооператоров, репетиторов, настройщиков музыкальных инструментов и не только.

Сумму налога будут рассчитывать, учитывая род занятий и место жительства.

Например, в 2023 году репетитору в Минске нужно будет заплатить 164 рубля (ранее 82), в областных центрах — 152 рубля (ранее 76); парикмахеру в Минске — 339 рублей (ранее 226), в областных центрах — 312 рублей (ранее 208).

Налог на прибыль

Как уже писал Телеграф, в документе прописано и повышение ставки налога на прибыль с 18 до 20% в 2023 году.

При этом ставки налога на прибыль для организаций, которые оказывают услуги электросвязи и для микрофинансовых организаций, предложили оставить в размере 25% до 2025 года.

В МНС Беларуси предложили повысить налог на прибыль до 20% в 2023 году

Налог на собак

Также правительство намерено увеличить налоги для владельцев собак. Сейчас ставка этого сбора составляет 9,3 рубля, а за потенциально опасные породы собак — 46,5 рубля.

После принятия закона эти сборы вырастут до 11,1 рубля и 55,5 рубля соответственно.

[info_b]Налог должны платить те, чьим собакам больше трех месяцев.[/info_b]

Налоги для владельцев агроусадеб и ремесленников

Еще власти предложили поднять налоги для тех, кто занимается агроэкотуризмом — до 37 рублей (ранее 31 рубль).

Также при принятии закона ремесленники должны будут платить по 6 рублей в месяц, то есть 72 рубля в год (ранее 62 рубля).

Ставки акцизов на алкоголь и сигареты

Кроме того, в законопроекте прописан рост в 2023 году ставок акцизов на алкогольные напитки и никотиновые изделия.

Например, акциз для первой ценовой группы сигарет сейчас составляет 43,56 рубля за тысячу сигарет, для второй — 91,36 рубля. Если закон примут, то в 2023 году они вырастут 55,6 и 107,93 рубля соответственно. При этом дальнейшее повышение запланировано в каждом квартале.

Новость Телеграф