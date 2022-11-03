В МНС рассказали, что не повысят налог на квартиру с белорусов. Но плата по нему все равно вырастет

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Опубликовано: 03.11.2022 15:16 , Обновлено: 03.11.2022

В Министерстве по налогам и сборам 3 ноября подробно объяснили, что будет с налогом на недвижимость за одну квартиру в 2023 году.

Там отметили, что, как сказал днем ранее представитель МНС Андрей Ковалевский, в законопроект Налогового кодекса на 2023 год «заложено незначительное увеличение (на 10%) размера расчетной стоимости одного квадратного метра жилья» .

В ведомстве подчеркнули, что сейчас этот размер составляет 810 рублей. И опубликовали формулу, как рассчитывают сумму налога на квартиру

«Налог на недвижимость за квартиру = площадь квартиры (в кв м)расчетная стоимость0,1%»

То есть, за 2022 год белорусы должны заплатить, например, за квартиру площадью 48,2 кв м — 39,04 рубля.

«В случае увеличения расчетной стоимости на 10%, налог за такую же квартиру за 2023 год, который надо будет уплатить в 2024 году, составит 42,95 рубля», — объяснили в МНС.

[info_b]Напомним, что для белорусов ввели налог на недвижимость за квартиры (даже единственные) в многоквартирных домах. Первую его часть нужно уплатить до 15 ноября 2022 года.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что грозит белорусам за неуплату налога на квартиры.

Что грозит белорусам за неуплату налога на квартиры — «Не хочется пугать»