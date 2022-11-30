В МНС Беларуси предложили повысить налог на прибыль до 20% в 2023 году

Опубликовано: 30.11.2022 10:04 , Обновлено: 30.11.2022

Ставку налога на прибыль в 2023 году могут повысить в Беларуси с 18 до 20% в 2023 году. Это прописано в новом законопроекте Министерства по налогам и сборам (МНС).

Как отметила заместитель министра Элла Селицкая, в 2022 году, согласно Налоговому кодексу, местным советам депутатов разрешили увеличивать ставку налога на прибыль на 2 процентных пункта. Этим воспользовались в Витебской, Могилевской и Гомельской области.

«Для повышения устойчивости бюджета предложено в 2023 году поднять ставку налога на прибыль до 20% в целом на уровне республики», — заявила она.

При этом ставки налога на прибыль для организаций, которые оказывают услуги электросвязи и для микрофинансовых организаций, предложили оставить в размере 25% до 2025 года.

Кроме того, в проекте прописано повышение ставки подоходного налога для индивидуальных предпринимателей с 16% в текущем году до 20% в 2023 г.

Ранее Телеграф писал, что в в законопроект Налогового кодекса на 2023 год «заложено незначительное увеличение (на 10%) размера расчетной стоимости одного квадратного метра жилья».

В МНС рассказали, что не повысят налог на квартиру с белорусов. Но плата по нему все равно вырастет