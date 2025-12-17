Власти Минска рассказали, сколько "тунеядцев" устроили на работу

Опубликовано: 17.12.2025 10:45 , Обновлено: 17.12.2025

В столичной мэрии на очередном рабочем заседании 17 декабря подняли вопрос трудоустройства так называемых "тунеядцев" - трудоспособных людей, которые по каким-то причинам не заняты в экономике страны. В администрации Минска рассказали, сколько таких людей удалось устроить на работу за этот год, а тем, кто так и остался в статусе "тунеядца", пообещали новые "меры по легализации".

По данным пресс-службы Минского горисполкома, за этот год в экономику белорусской столицы удалось вовлечь почти 26 тысяч минчан . Проводить такую работу городские власти должны согласно президентскому Декрету №3 «О содействии занятости населения» от 2 апреля 2015 года.

Занимаются трудоустройством безработных в Минске постоянно действующие комиссии. Они вместе со службой занятости выступают связующим звеном между нанимателями и теми, кто ищет работу - организуют ярмарки вакансий (в этом году Мингорисполком провёл 9 таких), специализированные адресные мероприятия (более 220 за год), дают дистанционные консультации по телефону специально открытого колл-центра.

Свою проделанную работу городские власти оценили как “достаточные” для “стимулирования экономической активности” минчан. По мнению мэрии, проблем с поиском работы в Минске сейчас нет, а свободных рабочих мест - достаточно.

Впрочем, отдельные трудоспособные граждане создают-таки проблемы самим властям. Тех, кто официально нигде не работает, как известно, регулярно проверяют участковые. Милиция периодически устраивает “внеплановые отработки”, проходясь по списку из базы данных “тунеядцев”.

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В Мингорисполкоме сообщили, что некоторые фигуранты списка не смогли назвать причины своей незанятости. На какие средства живут такие люди, мэрии непонятно - указывать источники своих доходов некоторые отказались.

“Такие граждане получают льготы, пользуются социальными благами, однако принципиально не желают работать, отказываются вносить свой вклад в развитие общества. При этом не испытывают материальных затруднений”, - пожаловались городские власти и пообещали применять к таким минчанам “дополнительные меры по легализации их занятости”. Что именно подразумевается под этим термином, в мэрии не уточнили.

Напомним, с 1 октября 2025 года в Беларуси изменились правила оплаты некоторых жилищно-коммунальных услуг для собственников жилья, которые включены в базу незанятых в экономике. За отопление, подогрев воды и газоснабжение в квартирах, где проживают “тунеядцы”, теперь приходится платить по 100%-ным тарифам.

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