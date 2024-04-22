Власти Беларуси обязали ИПэшников стать юрлицами или закрыться. Когда?

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Опубликовано: 22.04.2024 18:04 , Обновлено: 24.04.2024

В понедельник, 22 апреля, Александр Лукашенко подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности. Согласно ему, многие ИП до 1 января 2026 года должны официально стать юридическими лицами.

При этом авторы закона пообещали предпринимателям «упрощённый механизм перехода» — сменить статус на «юридическое лицо» и завершить все необходимые процедуры можно будет в течение одного рабочего дня, без приостановки деятельности, что позволит ИП выполнять свои «обязательства перед бюджетом и контрагентами в полном объёме».

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Кроме того, до 1 июля Совет Министров обязали определить виды деятельности индивидуальных предпринимателей, которые подпадают под эту категорию. По всем остальным, которые не войдут в перечень, с 1 октября регистрировать ИП не будут.

“По видам деятельности, которые не войдут в планируемый перечень, с 1 октября прекращается регистрация новых индивидуальных предпринимателей. Для таких видов деятельности устанавливается обязанность перехода до 1 января 2026 года действующих индивидуальных предпринимателей в юридические лица”, - [link href=“https://president.gov.by/ru/events/podpisan-zakon-po-voprosam-predprinimatelskoy-deyatelnosti” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] говорится [/link] в сообщении пресс-службы.

Ранее Telegraf.news писал, что Палата представителей Национального собрания приняла во втором чтении нашумевший проект закона “Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности”. В числе прочего, в законопроекте прописали ограничения на определённые виды деятельности, которыми запретят заниматься ИП. Точный их перечень ещё предстоит утвердить правительству, «исходя из экономической целесообразности», сообщили в пресс-службе белорусского парламента.

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