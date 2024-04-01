В налоговой взяли "на особый контроль" часть белорусских предпринимателей. За чем следят?

Опубликовано: 01.04.2024 16:03 , Обновлено: 01.04.2024

В управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу Минску рассказали о том, каких предпринимателей взяли на "особый контроль".

По данным инспекции, некоторые бизнесмены начали “изобретать схемы”, чтобы “не достичь порогового дохода”. Ввиду этого в ведомстве взяли на особый контроль всех предпринимателей с “пограничными оборотами по итогам 2023 года”.

“Все «крупные» предприниматели уже знают, что если их доход в 2024 году превысит 500 000 руб., то ставка подоходного налога для них составит 30%,(часть вторая пункта 3 статьи 214 НК), а со следующего календарного года они будут обязаны реорганизоваться в юридическое лицо”, — напомнили в ведомстве.

По словам специалистов ведомства, нежелание предпринимателей следовать прописанным в законе условиям часто оборачивается для них большими финансовыми потерями. В частности, в инспекции рассказали о нарушениях, которые выявили у одного бизнесмена, занимающегося продажей обуви.

“В 2023 году у него было четыре обувных торговых объекта. Но в этом году осталось только два. Один объект стал использовать как склад, а другой переоформил на зятя”, — рассказали в инспекции.

В инспекции напомнили, что, проводя такие операции, необходимо также документально оформлять и передачу товара на объекте. Так, у предпринимателя и его родственника были установлены многочисленные нарушения. В частности, только за отсутствие маркировки на товарах “семья могла потерять 236 770 руб. (50 от стоимости товаров)”. В инспекции призвали согласовывать все процедуры с компетентными органами и пользоваться услугами налоговых консультантов.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Минску напомнили два важных правила предпринимателям, которые в своей работе используют сайты. За их несоблюдение бизнесменов могут привлечь к ответственности. На что стоит обратить внимание?

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