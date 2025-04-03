"Вчера стартовал сезон" - Белорус показал, где купить клубнику уже по 12 рублей. Подписчики нашли еще дешевле

🎥 Видео

Опубликовано: 03.04.2025 17:56 , Обновлено: 03.04.2025

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором показал, где уже можно купить клубнику по 12 рублей. На вид ягоды спелые, ярко-красные, а по вкусу - "несильно сладкие". Комментаторы же подсказали, где можно приобрести клубнику дешевле.

Клубнику автор видео купил на хорошо известной минчанам “Комаровке”. “Вчера стартовал сезон клубники вроде бы как, она сильно подешевела, можно найти по 12 рублей за килограмм”, - поделился он.

Белорус на пробу взял клубнику, с его слов, за 12 рублей (кг) и за 20. “По вкусу и эта, и эта одинаковые практически. Несильно сладкие, такой кисловатый клубничный вкус. Если очень сильно хочется, можно просто побаловаться, взять за 6 рублей полкило. А если хотите настоящей сладкой клубники, то придется раскошелиться и отдать рублей 30-40 за килограмм”, - добавил он.

“Вчера купила по 10 [рублей] за кг. Тоже на “Комаровке”, около 15:00 у женщины последнюю забрала”, - написала одна комментаторша.

“За 12 рублей в этот сезон - более-менее приемлемые деньги”, - считает другой.

Для третьего клубника по такой цене - “слишком дорого”. “Для меня нормальная цена на клубнику - не дороже 6 р. за кг, это край. А нормальная цена - 4,5 р. или 5 р. за кг”, - поделился он.

А что в магазинах?

Клубнику можно найти и в магазинах, правда, по более высокой цене. Так, в интернет-магазине Edostavka кило этой ягоды [link href=“https://edostavka.by/category/5328#modal-opened&product_preview=null” target=“_blank” rel=“noopener”] продают [/link] за 29,99 рубля. Можно также купить ягодный набор из клубники и голубики за 12,99 рубля (со скидкой, 200 г).

В интернет-магазине сети Green кило клубники предложили за такую же цену: 29,99 рубля. Полкило ягодного микса (клубника+голубика) [link href=“https://green-dostavka.by/catalog/ovoshi-frukty-griby-zelen-yagody/yagody/” target=“_blank” rel=“noopener”] обойдется [/link] в 46,99 рубля.

Что на самом деле означают точки на клубнике? Этот факт «взорвал мозг» пользователям Сети

Ранее Telegraf.news писал, что очередной «хитрый трюк» от белорусской розницы заметили покупатели в одной сети магазинов. Пользователь TikTok опубликовал видео, где показал: бананы в магазине теперь продаются не как обычно, а скрепленными лентой по несколько штук на ветке. Такой подход вызвал бурную реакцию в сети: от недоумения до откровенного игнорирования.

«Всегда отрываю и плевать на магазин» — В одной из торговых сетей придумали, как продавать больше бананов. Не все белорусы оценили