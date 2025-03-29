🎥 Видео

Опубликовано: 29.03.2025 13:10 , Обновлено: 25.04.2025

Очередной «хитрый трюк» от белорусской розницы заметили покупатели в одной из сетей магазинов. Пользователь TikTok под ником vladimirdomanov опубликовал видео (уже около 160000 просмотров), где показал: бананы в магазине теперь продаются не как обычно, а скреплёнными фирменной лентой по несколько штук в «веточке». Такой подход, предположительно призванный заставить покупать больше, вызвал бурную реакцию в сети — от недоумения до откровенного игнорирования.

«Смотрите, что сделали с бананами. Специально соединили, чтобы брали только веточками. Это вообще легально так делать, а?» — задался вопросом автор видео, демонстрируя связанные лентами гроздья.

Под видео он добавил: «Это что за фокусы?».

Идея «принудительно» увеличивать порцию покупки бананов ожидаемо понравилась далеко не всем. Многие покупатели справедливо заметили, что не нуждаются в таком количестве фруктов:

«Вы полностью правы. Не каждому нужна кипа».

«Зачем мне для себя одной 5-6 бананов?»

Часть комментаторов перешла от слов к делу, заявив, что подобные «хитрости» магазина их не остановят:

«Я всегда отрываю от каждой ветки самый красивый и плевать мне на магазин и его убытки. Мы живём в свободной стране».

«Беру столько, сколько считаю нужным».

Однако нашлись и те, кто встал на защиту торговой сети или, по крайней мере, не увидел в этом нарушений:

«Они имеют право на продажу бананов в любом виде. Если они решили сделать упаковку из ленточки — их право».

«А почему не имеют права? Поставщик захотел — сделал. Это не товар первой необходимости».

«Нет закона, который запрещал бы упаковывать весовой товар».

Некоторые прибегли к саркастическим аналогиям, пытаясь указать «бунтарям» на абсурдность их требований:

«Упаковку бумаги туалетной тоже разрываешь и берёшь одну?»

«Вы из пачки, небось, ещё 1 сосиску достаёте? И из пакета 20 пельмешек?»

Были и те, кто указал на возможное поведение самих покупателей как причину такой меры: «Народ порой раздирает кожуру, отделяя себе один банан. Бросают, портят другие бананы».

Ну и, конечно, не обошлось без тех, кто посоветовал автору видео просто «сходить в другой магазин» или высмеял саму «проблему»: «Поставщик так сделал, а малыш расплакался и видос запилил».