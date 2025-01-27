В Жлобине решили выпускать "инновационные" бейсболки

Опубликовано: 27.01.2025 12:58 , Обновлено: 27.01.2025

Директор Жлобинской швейной фабрики Татьяна Осипова заявила, что в этом году на производстве начнут выпускать бейсболки. По её словам, новый вид продукции является инновационным и импортозамещающим, а программа реализации проекта запланирована на 2025-2027 годы.

Директор заверила, что на сегодняшний день у фабрики есть все необходимые организационные подразделения для выпуска швейной продукции, начиная от разработки моделей и изготовления образцов-эталонов, до серийного производства того или иного вида изделий, передало информагентство БелТА.

Более того, по её словам, за счёт запуска нового продукта, то есть бейсболок, при выходе на проектную мощность в планах у фабрики нарастить производство импортозамещающей продукции на 270 тысяч долларов. Однако ни то, как будут выглядеть белорусские кепки, ни примерные сроки их поступления в продажу Осипова не сообщила.

[info_b]Жлобинская швейная фабрика специализируется на изготовлении одежды для детей всех возрастов. Программа производства имеет сезонную направленность: зимний и весенний ассортимент, одежда делового стиля, одежда для детей из футера (универсальная трикотажная ткань), спецодежда.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что на “Белпочте” предложили белорусам заказывать в их Интернет-магазине школьную форму “с быстрой доставкой”. Разобрались, можно ли вернуть одежду, если не подошёл размер.

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