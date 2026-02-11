В ЖКХ Минска объяснили, как не переплачивать за ремонт в подъезде

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Опубликовано: 11.02.2026 16:26 , Обновлено: 11.02.2026

В Минском городском жилищном хозяйстве объяснили, за какие работы горожане платят при плановом ремонте подъезда в многоэтажке и ка быть тем, кто не доволен суммой за ремонт, выставленный в жировке. Коммунальщики предупреждают: платить придётся всем жильцам, даже если те не дали всего согласия на ремонтные работы. Но есть вариант, как проконтролировать ту сумму, которая в итоге уйдёт в квитанции.

За что НЕ должны платить жильцы при плановом ремонте?

Дома включают в годовой план на плановый ремонт, исходя из технического состояния подъезда - если есть вопросы к отдельным конструктивным элементам, а сам подъезд уже неприглядный с эстетической точки зрения. Надписи на стенах, сколы и трещины штукатурки, облупленная краска на стенах и потолке - всё это повод для проведения планового ремонта.

О ремонте жильцов обязаны уведомить заранее - через объявление на подъезде или в почтовом ящике, через сайт ЖКХ или любым другим “доступным” для жильцов способом. В информации должны быть указаны не только сроки проведения ремонта, но и их ориентировочная стоимость.

Но платить жильцы обязаны далеко не за всё. Так, ремонтные работы во вспомогательных помещениях, где скрыто инженерное оборудование, оплачивается, как правило, за счет средств местного бюджета. То есть если в вашем подъезде находится теплоузел или электрощитовая, то облезшие стены в них тоже покрасят, но уже не за ваш счёт.

[inf]Список того, за что именно платят жильцы во время планового ремонта, можно найти по ссылке.[/inf]

Чтобы не возникало вопросов по цене

Несмотря на то, что об ориентировочной стоимости ремонта жильцов должны уведомить заранее, итоговая сумма, которую они увидят в жировке, может от неё отличаться (причём как в большую, так и в меньшую сторону).

В столичном ЖКХ пояснили, что размер платы за текущий ремонт исчисляется “исходя из фактической стоимости, определенной в акте выполненных работ к договору на оказание услуг по текущему ремонту”. То есть после ремонта специалисты подсчитают, сколько конкретно денег они потратили на ремонт, и разделят эту сумму между всеми жильцами, причём соразмерно общей площади жилых и нежилых помещений, принадлежащих и занимаемых жильцами.

И не важно, давали ли вы своё согласие на проведение ремонта - даже отказавшимся эту сумму включат в жировку.

Это следует учесть тем, кто игнорирует приглашения коммунальщиков на собрания жильцов - ведь именно там обсуждаются все вопросы по текущему ремонту - от выбора цвета краски для стен в подъезде, до выбора материалов и даже исполнителей ремонта.

“Для того, чтобы у жителей не возникало вопросов по объемам, стоимости, качеству выполненных работ необходимо принимать активное участие в проводимых собраниях, а также в приемке выполненных работ!” - предупредили в ЖКХ Минска.

Кстати, если все жильцы не хотят, чтобы ремонт им проводили сотрудники местного ЖКХ, они вправе коллективно отказаться от ремонта, но лишь при условии, что выполнят запланированные работы сами - собственными силами или наняв другую, коммерческую организацию.

А при невыполнении работ собственными силами ремонт всё равно проведут - всё те же организации ЖКХ, пояснили в столичной службе.

Кстати, ЖКХ Минска уже определилось, какие многоэтажки в 2026 году оправят на капитальный ремонт. В список попал 141 многоквартирный жилой дом в разных районах белорусской столицы. Собрали список точных адресов.

ЖКХ определилось с адресами, где в Минске в 2026 году начнут капремонт