В Совмине пообещали непростые решения по ряду госпредприятий Беларуси. Два уже назвали

Опубликовано: 23.09.2025 13:37 , Обновлено: 23.09.2025

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин после доклада у Президента Беларуси Александра Лукашенко заявил, что ряд белорусских предприятий и даже отраслей не справляются со своими долговыми обязательствами.

В пресс-службе Совмина рассказали, что речь идёт о тех, кто раньше получил господдержку, но теперь не могут расплатиться по долгам.

Александр Турчин заверил, что к этой проблеме в правительстве “подошли системно” и сейчас идет “проработка стратегических решений”.

Среди проблемных премьер назвал концерны « Беллесбумпром » и « Беллегпром ». По его словам, простых решений по ним не будет.

Турчин заверил, что в течение года планирует внести соответствующие предложения главе государства. Что это могут быть за решения, председатель правительства не уточнил.

Напомним, что ранее Совет министров поддержал предложение государственного концерна “Беллесбумпром” и расширил перечень товаров, импортировать которые в Беларусь разрешается только после получения специальной лицензии Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ).

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В свою очередь, председатель концерна “Беллегпром” Татьяна Лугина заявила о возобновлении поставок белорусской продукции в страны Евросоюза, а также о расширении взаимодействия с зарубежными партнерами, “несмотря на санкционные ограничения”.

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