Глава «Беллегпрома» заявила о возобновлении поставок в страны ЕС

Опубликовано: 22.04.2025 09:55 , Обновлено: 22.04.2025

Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина заявила о возобновлении поставок белорусской продукции в страны Евросоюза, а также о расширении взаимодействия с зарубежными партнерами, "несмотря на санкционные ограничения".

В интервью газете “Рэспублiка” Лугина оценила прошлогодние успехи концерна как “неплохие”. По её словам, за 2024 год предприятия концерна увеличили объём продаж почти на 10%, а рентабельность - довели до 12%. При этом, по её словам, именно по “экспортным позициям” предприятия “хорошо сработали” (какая именно продукция скрывается за этими “экспортными позициями”, она не уточнила).

Глава “Беллегпрома” заявила о “диверсификации” рынков сбыта. По её словам, в 2024 году предприятия лёгкой промышленности Беларуси отгружали свою продукцию в 50 стран мира. Помимо традиционного для белорусских производителей рынка России, Лугина в числе основных точек продаж назвала Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, но также упомянула страны ЕС и “дальней дуги”.

“Отрадно, что возобновились поставки в страны Европейского союза в среднем с ростом в 1,3 раза, концерн активно осуществлял поставки в Нидерланды, Венгрию, Литву, Латвию, Бельгию, Италию. Еще один приоритетный вектор нашего экспорта — дальняя дуга, мы нарастили его на рынки Китая (Гонконг, Тайвань), в Индию, Египет и другие государства данного региона в 1,6 раза”, - отчиталась председатель госконцерна.

[info_b]При этом в 2020 году, согласно информации пресс-службы “Беллегпрома”, предприятия концерна поставляли продукцию в 52 страны мира. Туда шли 59,5% всех выпущенных концерном товаров, а рентабельность продаж в промышленности составляла 11,7%.[/info_b]

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Одновременно с этим Лугина признала, что, согласно оперативным данным за два месяца 2025 года, экспорт в страны дальней дуги начал снижаться. В качестве основной причины она назвала “изменение мировой конъюнктуры на рынке льноволокна”.

“Снижение спроса со стороны ключевых покупателей и колебания цен привели к сокращению объемов поставок. Дополнительно негативное влияние оказывают логистические сложности и удорожание транспортных расходов”, - пояснила глава “Беллегпрома”, заверив при этом, что предприятия легкой промышленности продолжают искать новых партнеров и рынки сбыта, “несмотря на различные вызовы”.

По словам Лугиной, госконцерн пытается продвигать свою продукцию в “дружественные страны”, укрепляя связи со странами - участницами ЕАЭС, Китаем, Турцией и странами Ближнего Востока.

“Несмотря на санкционные ограничения со стороны ЕС, концерн продолжает искать новые логистические маршруты и механизмы работы с иностранными партнерами”, - подчеркнула Лугина.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года в “Беллегпроме” заявили, что в Республике планируют создать “национальный маркетплейс”. По словам представителей концерна, на площадке будут представлены “отечественные производители из абсолютно разных отраслей экономики”.

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