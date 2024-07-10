Совмин ограничил ввоз в Беларусь деревянной мебели, OSB-плит и дверей. Для кого сделали исключение?

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Опубликовано: 10.07.2024 09:08 , Обновлено: 10.07.2024

Совет министров поддержал предложение государственного концерна "Беллесбумпром" и расширил перечень товаров, импортировать которые в Беларусь разрешается только после получения специальной лицензии Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ). Теперь в этом списке 24 кода товаров, но даже для них в правительство предусмотрело некоторые исключения.

Временное лицензирование на ввоз импортных аналогов товаров, производимых предприятиями концерна “Беллесбумпром”, введено постановлением Совмина №482, которое опубликовалина Национальном правовом интернет-портале в среду, 10 июля. Требование о получении лицензий на ввоз таких товаров действует в течение шести месяцев, но на практике правительство может продлевать действие подобных постановлений.

В перечне подлежащих обязательному лицензированию оказались следующие товары:

мебель деревянная для столовых и жилых комнат,

деревянные окна, балконные двери и их рамы,

деревянные двери и их рамы и пороги,

плиты древесностружечные,

плиты с ориентированной стружкой (OSB),

плиты древесноволокнистые,

бумага и картон,

картонки, ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона,

бумажные мешки и пакеты.

Впрочем, в некоторых случаях получать от МАРТ лицензии на эти виды товаров всё же не потребуется. Исключения сделали для:

товары, ввозимые в качестве иностранной безвозмездной помощи,

товары на сумму менее 200 евро.

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Кроме того, не нужно получать лицензии на транзитные перевозки этих товаров через Беларусь, а также в случае, если эти товары поступают из государств – членов ЕАЭС при наличии сертификата о происхождении товара формы СТ-1 или иного сертификата, подтверждающего происхождение товара, оформленного уполномоченной на выдачу данных сертификатов организацией, либо если эти товары были включены в Евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС.

Ранее Telegraf.news рассказал, что госконцерн “Беллесбумпром”, аргументируя необходимость расширения перечня обязательных для лицензирования товаров, посетовал на то, что белорусы “зачастую неохотно переходят на использование отечественных аналогов” и “предпочитают им импортную продукцию”. По словам представителей госконцерна, белорусские предприятия “вынуждены переориентировать сбыт на фоне введения рядом стран экономических санкций в отношении импорта белорусских товаров”.

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