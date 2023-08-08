В Совмине определились, как будут «регулировать» цены на жилье для льготников

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Опубликовано: 08.08.2023 12:29 , Обновлено: 08.08.2023

Совет Министров Беларуси скорректировал свои планы по "повышению эффективности инвестиционно-строительной деятельности" в стране и "гарантии реализации социальной политики". В новом постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале 8 августа, прописали, каким образом должна теперь рассчитываться стоимость квадратного метра для тысяч белорусов, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий.

Согласно тексту постановления, власти пообещали предпринять все меры “по регулированию стоимости строительства жилья с государственной поддержкой” таким образом, чтобы средняя цена на квадратный метр такого жилья не превышала среднемесячную заработную плату.

Исполнение поручения правительства возложено на областные исполкомы, Минский горисполком, а также Минстройархитектуры.

Сколько это в цифрах?

Отметим, что точные формулы расчёта стоимости квадратного метра жилья в постановлении Совмина не прописаны, равно как и не указано, за какой период будет браться среднемесячная зарплата белорусов при таких расчётах.

Если судить по официальной статистике, публикуемой Белстатом, размер среднемесячной зарплаты сильно отличается в среднем по стране и в отдельных регионах. Так, в июне 2023 года номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси составляла 1927,1 рубля , но сумма будет меньше, если брать среднее значение с начала года: за период с января по июнь 2023 года средняя зарплата составляла 1796,3 рубля .

При этом разбежка по областям существенная: самые высокие зарплаты традиционно в Минске - в июне этого года 2 598 рублей (в январе-июне - 2 453,5 рубля), меньше других, судя по официальным данным, зарабатывали жители Могилёвской области ( 1 609 рублей в июне или 1 480 рублей за январь-июнь). Очевидно, что “потолок” стоимости квадратного метра для нуждающихся в разных регионах Беларуси будет установлен свой.

Напомним, ранее Александр Лукашенко прописал случаи, когда белорусам придётся возвращаться государству средства, выделенные в рамках господдержки нуждающихся при строительстве жилья.

Лукашенко обязал белорусов возмещать стоимость льготного жилья. Но не всех

Между тем, минчанам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий, начали предлагать уехать из столицы и поселиться в 157 километрах в районном центре Ляховичи в Брестской области. Стоимость квадратного метра минчанам там пообещали несколько ниже, чем в столице, как на квартиры без отделки, так и с отделкой.

Минским очередникам предложили квартиры в 157 километрах от столицы. Почем?