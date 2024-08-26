В "СберБанке" сообщили о сбое в работе банковских карт и онлайн-сервисов

Опубликовано: 26.08.2024 19:18 , Обновлено: 26.08.2024

Клиенты белорусского "СберБанка" начали жаловаться на проблемы в работе банковских карт и некоторых сервисов. По их словам, в понедельник вечером перестал работать Интернет-банкинг. Кроме того, произвести оплату карточкой также не представляется возможным.

В пресс-службе финансовой организации заверили, что “прикладывают все усилия” для решения проблем: “Наблюдаются сбои в работе карт и сервисов нашего банка. Мы прикладываем все усилия, чтобы как можно скорее всё заработало в привычном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства”.

Ранее в пресс-службе белорусского “СберБанка” сообщили об изменениях, которые затронут некоторых клиентов с 1 августа. В частности, руководство банка решило уничтожать платёжные карты белорусов, если их “съел” банкомат или другое устройство самообслуживания, к которым, например, относятся терминалы для оплаты.

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Также в пресс-службе “СберБанка” сообщили, что с 1 июля 2024 года не будут продлевать срок действия некоторых платёжных карт. Аналогичную меру пообещали ввести и в “Альфа-Банке” с 15 июля. Речь идёт о счетах белорусов, у кого на протяжении последних 6 месяцев отсутствовали какие-либо операции, а также о тех картах, у которых истёк срок действия.

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