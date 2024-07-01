Белорусские банки предупредили, что с 1 июля перестанут продлевать сроки платёжных карт. Кому бежать за новой?

Опубликовано: 01.07.2024 15:21 , Обновлено: 01.07.2024

В пресс-службе "СберБанка" сообщили, что с 1 июля 2024 года не будут продлевать срок действия некоторых платёжных карт. Аналогичную меру пообещали ввести и в "Альфа-Банке" с 15 июля. Речь идёт о счетах белорусов, у кого на протяжении последних 6 месяцев отсутствовали какие-либо операции, а также о тех картах, у которых истёк срок действия.

В пресс-службе “СберБанка” подчеркнули: если срок действия платёжной карты истекает в период после 30 июня, а также в случае, если в течение последних 6 месяцев по ней не проводились какие-либо транзакции (покупки, оплата услуг, зачисление зарплаты, переводы и т.д.), то с 1 июля она станет недействительна. Также банк больше не будет автоматически продлевать карты в иностранной валюте, у которых срок закончился 30 июня и позже.

В свою очередь в “Альфа-Банке” сообщили, что с 15 июня закроют банковские счета физических лиц и ИП, если на счёт также не поступали средства в течение 6 месяцев с момента последнего зачисления. Кроме того, основанием для закрытия “спящих” карт станет отсутствие каких-либо операций при условии, что остаток на счёте на момент закрытия составляет одну базовую величину (40 рублей) или меньше.

Напомним, с введением санкций в банках России, а затем и Беларуси, начались проблемы с поставками чипов для платёжных карт. В мае 2022 года несколько белорусских банков продлили работу карт Visa и Mastercard на несколько лет как раз по этой причине.

Проблема была в том, что из-за санкций многие поставщики не решались продавать детали в Россию и Беларусь. Помимо этого, их было сложно оплатить и доставить. Именно поэтому некоторые отечественные банки решили не перевыпускать карты, а продлить срок их действия. К примеру, “Приорбанк” это сделал на год, “Белинвестбанк” — сразу на три.

[info_b]Ведущими поставщиками чипов для заготовок карт во всём мире являются Россия, Китай, Южная Корея и Франция. И если поставки из Европы затруднялись санкциями, то азиатские производители ещё в предыдущие годы начали сокращать производство из-за пандемии. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе банка “Дабрабыт” рассказали об акции, которая продлится до 31 августа 2024 года. Чтобы получить 70 белорусских рублей, пенсионерам нужно оформить специальную карту в любом из отделений страны. Правда, подарок не выдадут наличными, а переведут на банковский счёт. Принять участие в специальной программе могут те, кто получает социальную пенсию, пенсию по возрасту, по инвалидности и по потере кормильца.

Один из банков пообещал белорусским пенсионерам подарить 70 рублей. Что нужно сделать?