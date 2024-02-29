В России предложили обложить белорусских продавцов на маркетплейсах дополнительным налогом

Опубликовано: 29.02.2024 08:16 , Обновлено: 29.02.2024

Российские законодатели предложили обязать всех продавцов из стран ЕАЭС (в неё помимо самой России входят также Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан), которые размещают свою продукцию на маркетплейсах, уплачивать в российский бюджет налог на добавленную стоимость (НДС) за товары, проданные внутри страны.

Соответствующий законопроект российское правительство внесло в Госдуму, сообщило местное агентство “Интерфакс”.

В настоящее время продавцы из стран ЕАЭС, продавая свои товары физическим лицам в России через популярные электронные торговые площадки (такие как Wildberries или OZON), НДС уплачивают в бюджет своих стран. Если Госдума примет закон в том виде, в котором он внесён сейчас на рассмотрение, новые правила налогообложения заработают для индивидуальных предпринимателей из ЕАЭС с 1 января 2025 года.

В законопроекте прописано исключение для тех индивидуальных предпринимателей, которые работают через посредников, заключая с ними договор комиссии. Этот договор предполагает уплату НДС непосредственно российскими посредниками, которые фактически будут выступать как налоговые агенты.

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В законопроекте прописали и ставки НДС, которым предложили обложить продавцов из ЕАЭС:

основная ставка НДС- 20% от стоимости,

льготная ставка НДС - 10% от стоимости.

[info_b]НДС (налог на добавленную стоимость) относится к так называемым “косвенным налогам”, поскольку он включается в итоговую стоимость товара или услуги, поэтому повышение этого налога всегда неизбежно приводит к удорожанию товара.

Отметим, что несмотря на то, что технически в госбюджет НДС перечисляет продавец, однако, эта сумма всегда закладывается им в цену товара или услуги, поэтому фактически НДС оплачивает сам покупатель. [/info_b]

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что целью данных изменений является “усовершенствование системы администрирования НДС”, а также “устранение неравенства в налогообложении НДС российских и иностранных налогоплательщиков”. По мнению авторов законопроекта, это также “создаст более благоприятные условия для реализации российскими налогоплательщиками товаров физическим лицам на территории государств-членов ЕАЭС”.

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